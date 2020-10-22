Путін заявив, що нібито "революції гірше за пандемію знищили промисловість України"

“Дивіться, в Україні: четвертий рік одна революція (говорить про Революцію Гідності 2014 року — ред.), чотирнадцятий рік інша революція (про Помаранчеву Революцію 2004 року — ред.), результат? Почитайте статистику самих українських служб статистичних. Падіння виробництва, як ніби у них не одна пандемія вже пройшла”, — вирішив заявити глава Кремля.

“Деякі галузі виробництва, якими пишався весь Радянський Союз і сама Україна — авіабудування, суднобудування, ракетобудування — це те, що створювалося поколіннями громадян Радянського Союзу, всіма республіками, і чим, звичайно, могла і повинна була пишатися Україна. Цього майже нічого не існує”, — сказав Путін.

Додамо, під час цього ж виступу Путін прокоментував теорію про нібито бажання країн Заходу про “розвал Росії” і про роль міжнародних інститутів в “нових умовах”, де повідомив, що Москву турубує тільки “як би не застудитися на ваших похоронах”, маючи на увазі країни Заходу.