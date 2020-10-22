Путін про "очікування розвалу Росії": нас турбує тільки те, як би не застудитися на ваших похоронах

“В останній доповіді Валдайського клубу, вашого клубу, йдеться: „У міжнародних умовах, що принципово змінилися, інститути стають не гарантією світової стабільності і керованості, а перешкодою вибудовування системи відносин, відповідних епосі, що настала“. Автори вважають, що нас чекає світ, де окремі держави або групи держав будуть діяти набагато більш самостійно, а звичні міжнародні організації втратять своє значення”, — сказав Путін.

Далі глава Кремля заявив, що: “Звичайно, зрозуміло, що лежить в основі такої позиції. По суті, післявоєнний світопорядок був створений трьома державами-переможницями: Радянський Союз, США, Велика Британія. Змінилася роль Великої Британії з цього часу, СРСР взагалі не існує, а Росію хтось спробував взагалі списати з рахунків”.

“Я запевняю вас, дорогі друзі, ми об’єктивно оцінюємо наші можливості: інтелектуальні, територіальні, економічні та військові — і сьогоднішні можливості, і наш потенціал. І зміцнюючи нашу країну, дивлячись на те, що відбувається в світі, в інших країнах, хочу сказати тим, хто ще чекає поступового згасання Росії: нас в цьому випадку турбує тільки одне — як б не застудитися на ваших похоронах”, — озвучив свою позицію Путін.

Він також сказав, що “важливо зберегти всі основні механізми підтримки міжнародної безпеки, які довели свою ефективність. Це ООН, Рада Безпеки і право вето його постійних членів”, але “сама ідея корекції інституційного устрою світової політики здається мені як мінімум гідної обговорення”.

Нагадаємо, раніше у вересні президент Росії Володимир Путін заявив, що “вперше в новітній історії РФ володіє найдосконалішою зброєю, здатною захистити країну від будь-яких зовнішніх зазіхань”.