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путін взявся за інтернет – у росії обмежать доступ до інформації про аборти в мережі

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Пошуковики в рф мають просувати ресурси на підтримку збереження вагітності. Пропозиції уряд повинен підготувати до 15 грудня 2026 року.

путін взявся за інтернет – у росії обмежать доступ до інформації про аборти в мережі

російський диктатор володимир путін доручив уряду змінити роботу пошукових систем, щоб обмежити доступ користувачів до інформації про аборти. Натомість росіянам насамперед пропонуватимуть сайти, які переконують жінок зберігати вагітність. Про це повідомляє The Moscow Times із посиланням на сайт кремля, пише УНН.

Деталі

Згідно з дорученням путіна, пошукові системи мають першочергово показувати ресурси, що пропонують жінкам соціальну підтримку для продовження вагітності.

Відповідальним за виконання доручення призначили прем'єр-міністра рф михайла мішустіна. Уряд повинен підготувати відповідні пропозиції до 15 грудня 2026 року.

У росії посилюють обмеження щодо абортів

російська влада вже почала обмежувати поширення інформації про переривання вагітності. Зокрема, суди задовольнили позови прокуратури та зобов'язали кілька приватних клінік видалити зі своїх сайтів матеріали про медикаментозні аборти.

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Крім того, на російському телебаченні почали заглушувати слово "аборт", хоча законодавчої заборони на його використання немає. Чиновники також дедалі частіше замінюють його висловом "негативний вибір під час вагітності".

Після початку повномасштабної війни проти України кампанія проти абортів у росії посилилася. Уже 30 регіонів ухвалили закони про заборону так званого схиляння до абортів, а у 24 із них за порушення передбачені штрафи.

Попри спроби кремля підвищити народжуваність, демографічна ситуація в країні залишається складною. За даними російського МОЗ, у 2025 році кількість абортів скоротилася на 5% – до 321 тисячі випадків.

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Степан Гафтко

СуспільствоСвіт
російська пропаганда
Володимир Путін
Україна