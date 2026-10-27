Путин взялся за интернет — в России ограничат доступ к информации об абортах в сети
Киев • УНН
Поисковики в РФ должны продвигать ресурсы в поддержку сохранения беременности. Предложения правительство должно подготовить до 15 декабря 2026 года.
российский диктатор владимир путин поручил правительству изменить работу поисковых систем, чтобы ограничить доступ пользователей к информации об абортах. Вместо этого россиянам в первую очередь будут предлагать сайты, убеждающие женщин сохранять беременность. Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на сайт кремля, пишет УНН.
Детали
Согласно поручению путина, поисковые системы должны в первую очередь показывать ресурсы, предлагающие женщинам социальную поддержку для продолжения беременности.
Ответственным за выполнение поручения назначили премьер-министра рф михаила мишустина. Правительство должно подготовить соответствующие предложения до 15 декабря 2026 года.
В россии ужесточают ограничения в отношении абортов
Российские власти уже начали ограничивать распространение информации о прерывании беременности. В частности, суды удовлетворили иски прокуратуры и обязали несколько частных клиник удалить со своих сайтов материалы о медикаментозных абортах.
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Кроме того, на российском телевидении начали заглушать слово "аборт", хотя законодательного запрета на его использование нет. Чиновники также всё чаще заменяют его выражением "негативный выбор во время беременности".
После начала полномасштабной войны против Украины кампания против абортов в россии усилилась. Уже 30 регионов приняли законы о запрете так называемого склонения к абортам, а в 24 из них за нарушение предусмотрены штрафы.
Несмотря на попытки кремля повысить рождаемость, демографическая ситуация в стране остается сложной. По данным российского Минздрава, в 2025 году количество абортов сократилось на 5% — до 321 тысячи случаев.
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