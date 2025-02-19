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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

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Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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15 березня, 12:52 • 117381 перегляди

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путін стверджує, що росія ніколи не відмовлялася від "переговорів щодо України"

путін стверджує, що росія ніколи не відмовлялася від "переговорів щодо України"

Київ • УНН

 • 27615 перегляди

путін стверджує, що рф не відмовлялася від переговорів щодо України, звинувачуючи в цьому Київ та Брюссель. Також він висловив готовність зустрітися з Трампом після належної підготовки.

російська федерація ніколи не відмовлялася від переговорів щодо встановлення миру в Україні.

Про це заявив російський диктатор володимир путін, повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

Зокрема, путін спростував твердження про відмову рф від мирних переговорів з Брюсселем та Києвом.

Росія не відмовлялася від контактів з європейцями та з Україною, це вони припинили чи заборонили контакти. … Істерика Києва з приводу відсутності за столом переговорів між росією та США недоречна

- сказав російський диктатор. 

При цьому він позитивно оцінив результати російсько-американських переговорів у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. За його словами, під час доповіді про зустріч йому повідомили, що вона була "доброзичливою".

росія зробила перший крок, щоб відновити роботу зі США за різними напрямками, де є взаємний інтерес, зокрема Близьким Сходом. … росія та США працюють з питань економіки, на енергетичних ринках, щодо космосу та інших напрямів

- цитують путіна росЗМІ. 

Крім того, він також зазначив, що із задоволенням зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом, але для цього потрібна підготовка.

Відносини Росії та США сьогодні такі, що зустрічі за чашкою кави недостатньо

- сказав російський диктатор.

Нагадаємо

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що російська федерація проводить інформаційну операцію під умовною назвою "Україна не хоче миру". Її курує керівник служби зовнішньої розвідки рф сергій наришкін.  

Президент України Володимир Зеленський заявив, що інформація про те, що його рейтинг впав до 4% - це російська дезінформація, і, на жаль, президент США Дональд Трамп живе в цьому дезінформаційному просторі. За словами глави держави, якщо хтось хоче його поміняти прямо зараз, то "прямо зараз не вийде". 

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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