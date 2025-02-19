российская федерация никогда не отказывалась от переговоров по установлению мира в Украине.

Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин, сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

В частности, Путин опроверг утверждение об отказе рф от мирных переговоров с Брюсселем и Киевом.

Россия не отказывалась от контактов с европейцами и с Украиной, это они прекратили или запретили контакты. ... Истерика Киева по поводу отсутствия за столом переговоров между Россией и США неуместна - сказал российский диктатор.

При этом он положительно оценил результаты российско-американских переговоров в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. По его словам, во время доклада о встрече ему сообщили, что она была «доброжелательной».

россия сделала первый шаг, чтобы возобновить работу с США по разным направлениям, где есть взаимный интерес, в частности по Ближнему Востоку. ... россия и США работают по вопросам экономики, на энергетических рынках, по космосу и другим направлениям - цитируют путина росСМИ.

Кроме того, он также отметил, что с удовольствием встретится с президентом США Дональдом Трампом, но для этого нужна подготовка.

Отношения России и США сегодня таковы, что встречи за чашкой кофе недостаточно - сказал российский диктатор.

Напомним,

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что российская федерация проводит информационную операцию под условным названием «Украина не хочет мира». Ее курирует руководитель службы внешней разведки рф сергей нарышкин.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что информация о том, что его рейтинг упал до 4% - это российская дезинформация, и, к сожалению, президент США Дональд Трамп живет в этом дезинформационном пространстве. По словам главы государства, если кто-то хочет его поменять прямо сейчас, то «прямо сейчас не получится».