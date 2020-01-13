Провідний казахський клуб розірвав контракт із українським тренером Григорчуком
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. ФК “Астана” за згодою сторін розірвав контракт з головним тренером команди Романом Григорчуком, інформує УНН з посиланням на прес-службу клубу.
Український фахівець очолив команду в середині сезону 2018 року, після чого в зв’язку з сімейними обставинами залишив клуб, повернувшись до виконання своїх зобов’язань в січні 2019 року.
У минулому сезоні разом з командою Григорчук виграв Суперкубок Казахстану, Прем’єр-Лігу і вивів команду в групу Ліги Європи.
Зазначається, що клуб також покинули асистенти тренера Михайло Савка, Анатолій Коротя і тренер воротарів Андрій Глущенко.