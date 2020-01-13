Ведущий казахстанский клуб расторг контракт с украинским тренером Григорчуком
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. ФК "Астана" по согласию сторон расторг контракт с главным тренером команды Романом Григорчуком, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
Украинский специалист возглавил команду в середине сезона 2018 года, после чего в связи с семейными обстоятельствами покинул клуб, вернувшись к исполнению своих обязательств в январе 2019 года.
В прошлом сезоне вместе с командой Григорчук выиграл Суперкубок Казахстана, Премьер-Лигу и вывел команду в группу Лиги Европы.
Отмечается, что клуб также покинули ассистенты тренера Михаил Савка, Анатолий Коротя и тренер вратарей Андрей Глущенко.