Проти реалізації "формули Штайнмаєра" виступили вже 6 міських та обласних рад

Так, на засіданні Хмельницької обласної ради відповідне звернення до президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради 5 жовтня підтримали 44 депутати обласної ради. Жоден із депутатів не виступив проти.

“Ми, депутати Хмельницької обласної ради, від імені наших виборців категорично проти реалізувати так звану „формулу Штайнмаєра“, за якою, відповідно до Мінських угод, запроваджується особливий статус Донбасу”, — йдеться у зверненні.

Крім того, депутати вимагають притягнути до кримінальної відповідальності та позбавити громадянства “усіх, хто зрадив Українську державу, працював на окупаційну адміністрацію, брав участь у бойових діях проти українських підрозділів та вчиняв інші злочини”.

Серед іншого депутати пропонують “у разі подальшого загострення запровадити реальний, а не „фейковий“, як у грудні 2018 року, воєнний стан у прифронтових територіях і повну економічну, енергетичну, ресурсну та транспортну блокаду тимчасово окупованих територій, яку тримати до повної деокупації цих територій”.

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У свою чергу, раніше на сесії Львівської обласної ради депутати ухвалили заяву про недопущення капітуляції України в російсько-українській війні. За заяву проголосували одноголосно 66 присутніх депутатів.

У заяві мовиться, що так звана “формула Штайнмаєра” є неприхованою здачею національних інтересів і початком капітуляції України в російсько-українській війні.

На думку депутатів Львівської облради, на окупованих територіях Донбасу остаточно закріпиться присутність представників окупаційних адміністрацій у владі на національному рівні.

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Пізніше, 4 жовтня, на позачерговій сесії Сумської міської ради депутати підтримали звернення до Верховної Ради та президента України щодо “недопущення капітуляції, небезпеку якої депутати вбачають в імплементації так званої “формули Штайнмаєра”.

Згідно з текстом звернень, що депутати Сумської міської ради “рішуче заперечують спроби розміняти перспективи української державності на примарний мир ціною приниження країною-агресором, що знову зробить Україну частиною Росії”.

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А вчора, 5 жовтня, міськрада Кропивницького позачергово зібралася через “формулу Штайнмайєра” та направила свої застереження Президенту України та Верховній Раді.

Тристороння контактна група в столиці Білорусі Мінську 1 жовтня узгодила й підписала документ, що розвиває так звану “формулу Штайнмаєра”. Документ передбачає запровадження закону про особливий статус окупованої частини Донбасу після проведення там місцевих виборів, відповідно до законодавства України.

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Цю формулу запропонував свого часу колишній міністр закордонних справ Німеччини і на той час голова ОБСЄ Франк-Вальтер Штайнмаєр. Згідно з його пропозиціями, Донбас отримує “особливий статус” (тимчасово набуває чинності закон про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО) в день проведення виборів на окупованих територіях на тимчасовій основі. Після того, як ОБСЄ засвідчує законність таких виборів, закон набуває чинності постійно.