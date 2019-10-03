Данилюк про формулу Штайнмаєра: неоднозначно, скажу чесно, неоднозначно

На запитання журналістів BBC: “Як ви сприйняли схвалення формули Штайнмаєра в Мінську?”, Олександр Данилюк відповів: “Неоднозначно, скажу чесно, неоднозначно. Є декілька проблем. Перше, це те — як відбувалася комунікація, як велася підготовка суспільства. Так не може бути, це створює дуже серйозну недовіру, це небезпечно. І ви бачите, що дуже швидкою була реакція, зокрема і опоненти готувалися. І до цього теж треба було готуватися, розуміючи, що це дуже серйозний крок і його треба пояснювати. Тут були створені дуже серйозні ризики”.

Колишній секретар РНБО також додав власну позицію щодо самого саміту у “нормандському форматі”: “Щодо самого змісту — то, звичайно, тут є дуже багато простору для інтерпретації. А це також величезний ризик. Ми досі не можемо зрозуміти, яка у нас послідовність дій. І вчорашня пресконференція так званих лідерів невизнаних республік показала, що у них є своє бачення. Коли є простір для інтерпретації, це означає, що негатив уже взяли, а позитиву немає, тому що ж не досягли домовленостей конкретних”.

Як писав УНН раніше, екс-секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Данилюк в інтерв’ю українській редакції BBC повідомив про свої стосунки з керівником Офісу президента Андрієм Богданом.