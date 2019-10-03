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Данилюк о формуле Штайнмайера: неоднозначно, скажу честно, неоднозначно

Киев • УНН

 • 16432 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в интервью украинской редакции BBC дал собственную оценку формуле Штайнмайера, пишет УНН.

Данилюк о формуле Штайнмайера: неоднозначно, скажу честно, неоднозначно

На вопрос журналистов BBC: “Как вы восприняли одобрение формулы Штайнмайера в Минске?”, Александр Данилюк ответил: “Неоднозначно, скажу честно, неоднозначно. Есть несколько проблем. Первое, это то — как происходила коммуникация, как велась подготовка общества. Так не может быть, это создает очень серьезное недоверие, это опасно. И вы видите, что очень быстрой была реакция, в том числе и оппоненты готовились. И к этому тоже надо было готовиться, понимая, что это очень серьезный шаг и его надо объяснять. Здесь были созданы очень серьезные риски”.

Бывший секретарь СНБО также добавил свою позицию относительно самого саммита в “нормандском формате”: “Что касается самого содержания — то, конечно, здесь очень много пространства для интерпретации. А это также огромный риск. Мы до сих пор не можем понять, какая у нас последовательность действий. И вчерашняя пресс-конференция так называемых лидеров непризнанных республик показала, что у них есть свое видение. Когда есть пространство для интерпретации, это означает, что негатив уже взяли, а позитива нет, потому что ведь не достигли договоренностей конкретных”.

Как писал УНН ранее, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в интервью украинской редакции BBC сообщил о своих отношениях с руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

Украинские Национальные Новости

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