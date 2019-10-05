Міськрада Кропивницького позачергово зібралася через "формулу Штайнмайєра"
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Міська рада Кропивницького провела позачергове засідання, щоб проаналізувати можливі небезпеки "формули Штайнмайєра" і направити свої застереження Президенту України та Верховній Раді. Про це поінформували в прес-службі міської ради, передає УНН.
Це питання було єдиним, яке включили до порядку денного. Сесію скликали з ініціативи громадських активістів Кропивницького. Активісти спільно з депутатами розробили єдиний проект рішення. Його у сесійній залі підтримали з першої спроби, без обговорень, 23-а голосами.
"Ми, депутати міської ради Кропивницького, рішуче застерігаємо від спроби використання "формули Штайнмайєра", що може призвести до втрати Української державності та територіальної цілісності країни", - йдеться у прийнятому зверненні до Глави держави і Верховної Ради України.
Депутати запропонували керівництву держави організувати Національний круглий стіл для напрацювання загальнодержавної стратегії на перемовинах щодо російської агресії та подальшої долі окупованих територій.
Нагадаємо, Україна погодила текст формули Штайнмайєра щодо Донбасу.