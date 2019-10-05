Горсовет Кропивницкого собрался на внеочередное заседание из-за "формулы Штайнмайера"
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 октября. УНН. Городской совет Кропивницкого провел внеочередное заседание, чтобы проанализировать возможные опасности "формулы Штайнмайера" и направить свои замечания Президенту Украины и Верховной Раде. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета, передает УНН.
Этот вопрос был единственным, который включили в повестку дня. Сессию созвали по инициативе общественных активистов Кропивницкого. Активисты совместно с депутатами разработали единый проект решения. Его в сессионном зале поддержали с первой попытки, без обсуждений, 23-я голосами.
"Мы, депутаты городского совета Кропивницкого, решительно предостерегаем от попытки использования "формулы Штайнмайера", что может привести к потере украинской государственности и территориальной целостности страны", - говорится в принятом обращении к Главе государства и Верховной Рады Украины.
Депутаты предложили руководству государства организовать Национальный круглый стол для выработки общегосударственной стратегии на переговорах по российской агрессии и дальнейшей судьбы оккупированных территорий.
Напомним, Украина согласовала текст формулы Штайнмайера по Донбассу.