Против реализации “формулы Штайнмайера” выступили уже 6 городских и областных советов

Так, на заседании Хмельницкого областного совета соответствующее обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной Рады 5 октября поддержали 44 депутата областного совета. Ни один из депутатов не выступил против.

“Мы, депутаты Хмельницкого областного совета, от имени наших избирателей категорически против реализовать так называемую „формулу Штайнмайера“, по которой, согласно Минских соглашений, вводится особый статус Донбасса”, — говорится в обращении.

Кроме того, депутаты требуют привлечь к уголовной ответственности и лишить гражданства “всех, кто предал Украинское государство, работал на оккупационную администрацию, участвовал в боевых действиях против украинских подразделений и совершал другие преступления”.

Среди прочего депутаты предлагают “в случае дальнейшего обострения ввести реальный, а не „фейковое“, как в декабре 2018 года, военное положение в прифронтовых территориях и полную экономическую, энергетическую, ресурсную и транспортную блокаду временно оккупированных территорий, которую будут держать до полной деоккупации этих территорий”.

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В свою очередь, ранее на сессии Львовского областного совета депутаты приняли заявление о недопущении капитуляции Украины в российско-украинской войне. За заявление проголосовали единогласно 66 присутствующих депутатов.

В заявлении говорится, что так называемая “формула Штайнмайера” является явной сдачей национальных интересов и началом капитуляции Украины в российско-украинской войне.

По мнению депутатов Львовского облсовета, на оккупированных территориях Донбасса окончательно закрепится присутствие представителей оккупационных администраций во власти на национальном уровне.

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Позже, 4 октября, на внеочередной сессии Сумского городского совета депутаты поддержали обращение к Верховной Раде и президенту Украины по “недопущению капитуляции, опасности которую депутаты видят в осуществлении так называемой” формулы Штайнмайера“.

Согласно тексту обращений, депутаты Сумского городского совета “решительно отрицают попытки разменять перспективы украинской государственности на призрачный мир ценой унижения страной-агрессором, вновь сделает Украину частью России”.

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А вчера, 5 октября, горсовет Кропивницкого на внеочередной сессии собрался из-за “формулы Штайнмайера” и направил свои замечания Президенту Украины и Верховной Раде.

Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси Минске 1 октября согласовала и подписала документ, развивающий так называемую “формулу Штайнмайера”. Документ предусматривает введение закона об особом статусе оккупированной части Донбасса после проведения там местных выборов в соответствии с законодательством Украины.

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Эту формулу предложил в свое время бывший министр иностранных дел Германии и в то время председатель ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер. Согласно его предложениями, Донбасс получает “особый статус” (временно вступает в силу закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО) в день проведения выборов на оккупированных территориях на временной основе. После того, как ОБСЕ свидетельствует законность таких выборов, закон вступает в силу постоянно.