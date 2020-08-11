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Протести у Білорусі: Байден закликав Лукашенко утриматись від подальшого насильства

Протести у Білорусі: Байден закликав Лукашенко утриматись від подальшого насильства

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Ймовірний кандидат від демократичної партії на майбутніх президентських перегонах у США Джо Байден прокоментував результати виборів та протести у Білорусі. Про це Байден написав у своєму блозі, передає УНН.

“Демократії будуються на простій концепції, згідно з якою громадяни мають право обирати своїх лідерів і мати вплив на майбутнє своєї країни. Після систематичних репресій режиму (президента Білорусі) Олександра Лукашенка протягом останніх 26 років, народ Білорусі вимагає, щоб його голоси були почуті”, — написав Байден.

Він додав, що після президентських виборів, затьмарених фальсифікацією, “мирно протестуючи громадяни, що вимагають точного підрахунку голосів, зустрілися з поліцейськими, які застосували світлошумові гранати, сльозогінний газ і гумові кулі”.

“Режим Лукашенка відключив доступ в Інтернет, заарештував протестуючих і незалежних журналістів і спробував заткнути рот іноземним спостерігачам. Все це не відповідає вчинкам політичного лідера, впевненого в тому що він переміг на справедливо проведених виборах. Але завдяки відважним громадянам — журналістам, активістам і звичайним людям, які документували ці екстраординарні події ми знаємо правду про напади на демократію, що здійснюються режимом”, — йдеться у заяві Байдена.

“Я підтримую тих, хто закликає до прозорого і точного підрахунку голосів і звільнення всіх політичних в’язнів. Я також закликаю президента Лукашенка поважати права мирних протестувальників і утримуватися від подальшого насильства. Моя адміністрація ніколи не відхилиться від захисту демократичних принципів і прав людини, і ми будемо працювати з нашими демократичними союзниками і партнерами, щоб виступити єдиним фронтом і зажадати дотримання цих прав”, — резюмував передовий американський демократ.

Як повідомляв УНН, США стурбовані ситуацією навколо виборів в Білорусі і закликають білоруський уряд не перешкоджати мирним зібранням. Своє занепокоєння також висловив генеральник секретар ООН Антоніу Гутерріш, який закликав білоруську владу проявляти максимальну стриманість і забезпечувати повну повагу свободи вираження думок та мирних зібрань.

Нагадаємо, 10 серпня у Мінську почалася друга хвиля затримань протестувальників, поранили журналістку. Також відомо про протести у інших містах Білорусі, зокрема у Гродно. МВС Білорусі повідомило про першого загиблого в ході протестів, хоча раніше заперечували, що під час протестів є загиблі, та повідомляли про біля 3 тис. затриманих.

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