Протесты в Беларуси: Байден призвал Лукашенко воздержаться от дальнейшего насилия

“Демократии строятся на простой концепции, согласно которой граждане имеют право избирать своих лидеров и влиять на будущее своей страны. После систематических репрессий режима (президента Беларуси) Александра Лукашенко в течение последних 26 лет, народ Беларуси требует, чтобы его голоса были услышаны”, — написал Байден.

Он добавил, что после президентских выборов, омраченных фальсификацией, “мирно протестуя граждане, требующие точного подсчета голосов, встретились с полицейскими, которые применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули”.

“Режим Лукашенко отключил доступ в Интернет, арестовал протестующих и независимых журналистов и попытался заткнуть рот иностранным наблюдателям. Все это не соответствует поступкам политического лидера, уверенного в том, что он победил на справедливо проведенных выборах. Но благодаря отважным гражданам — журналистам, активистам и обычным людям, которые документировали эти экстраординарные события мы знаем правду о нападениях на демократию, осуществляемых режимом”, — говорится в заявлении Байдена.

“Я поддерживаю тех, кто призывает к прозрачному и точному подсчету голосов и освобождению всех политических заключенных. Я также призываю президента Лукашенко уважать права мирных протестующих и воздерживаться от дальнейшего насилия. Моя администрация никогда не отклонится от защиты демократических принципов и прав человека, и мы будем работать с нашими демократическими союзниками и партнерами, чтобы выступить единым фронтом и потребовать соблюдения этих прав”, — резюмировал передовой американский демократ.

Как сообщал УНН, США обеспокоены ситуацией вокруг выборов в Беларуси и призывают белорусское правительство не препятствовать мирным собраниям. Свою обеспокоенность также выразил генеральник секретарь ООН Антониу Гутерриш, который призвал белорусские власти проявлять максимальную сдержанность и обеспечивать полное уважение свободы выражения мнений и мирных собраний.

Напомним, 10 августа в Минске началась вторая волна задержаний протестующих, ранили журналистку. Также известно о протесты в других городах Беларуси, в частности в Гродно. МВД Беларуси сообщило о первом погибшем в ходе протестов, хотя отрицали, что во время протестов есть погибшие, и сообщали о около 3 тыс. задержанных.