Протест на Банковій: Геращенко заявив, що будуть нові підозри
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Через заворушення, що відбулися ввечері в суботу, 20 березня, під будівлею Офісу Президента, будуть оголошені нові підозри. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі телеканалу “Україна 24”, передає кореспондент УНН.
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“Там будуть й інші підозри. Ви це побачите в заяві на сайті Національної поліції вже сьогодні. У нас слідчі всю ніч працювали й весь день вчорашній, і сьогодні працюють над тим щоб збирати докази, переглядати сотні відеоматеріалі... Тому це буде не одна підозра, будуть й інші”, — розповів Геращенко.
За його словами, міра покарання для учасників заворушень буде залежати від складу злочину.
“Залежить від складу злочину... Хто побив шибки — це одне питання, хто підпалював двері — це інше питання...”, — сказав він.
Що було раніше
Одному з учасників акції під Офісом Президента (ОП) України Владу Сорду, затриманому правоохоронцями напередодні, повідомили про підозру в “хуліганстві з використанням зброї”.
Доповнення
У суботу, 20 березня, ввечері під стінами ОП відбулася акція з вимогою звільнити активіста Сергія Стерненка та інших політв’язнів. Мітингувальники палили фаєри і кидали шумові гранати, на фасаді будівлі ОП активісти червоною фарбою нанесли написи.
Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко назвав дії протестувальників під будівлею ОПУ проплаченою провокацією, з метою дискредитації правоохоронців. Він зазначив, що “розумні дії керівництва поліції завадили планам провокаторів”.
В Офісі Президента України також заявили, що учасники акції, які били вікна і палили вогонь на Банковій, намагалися спровокувати правоохоронців.
Пізніше в ОП вказали, що обсяги збитків, завданих державі внаслідок дій протестувальників під ОП, за попередніми даними, становлять приблизно 2 млн грн.
Окрім того, народні депутати від фракції “Слуга народу” заявили, що ініціюватимуть позачергове засідання Верховної Ради для ухвалення постанови щодо оцінки подій, що відбулися ввечері в суботу, 20 березня, під будівлею Офісу Президента.