Протест на Банковой: Геращенко заявил, что будут новые подозрения

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“Там будут и другие подозрения. Вы это увидите в заявлении на сайте Национальной полиции уже сегодня. У нас следователи всю ночь работали и весь день вчерашний, и сегодня работают над тем, чтобы собирать доказательства, просматривать сотни видеоматериалов... Поэтому это будет не одно подозрение, будут и другие”, — рассказал Геращенко.

По его словам, мера наказания для участников беспорядков будет зависеть от состава преступления.

“Зависит от состава преступления... Кто побил стекла — это один вопрос, кто поджигал двери — это другой вопрос...”, — сказал он.

Что было раньше

Одному из участников акции под Офисом Президента (АП) Украины Владу Сорду, задержанному правоохранителями накануне, сообщили о подозрении в “хулиганстве с использованием оружия”.

Дополнение

В субботу, 20 марта, вечером под стенами ОП состоялась акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненка и других политзаключенных. Митингующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активисты красной краской нанесли надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией с целью дискредитации правоохранителей. Он отметил, что “разумные действия руководства полиции помешали планам провокаторов”.

В Офисе Президента Украины также заявили, что участники акции, которые били окна и жгли огонь на Банковой, пытались спровоцировать правоохранителей.

Позже в ОП указали, что объемы убытков, причиненных государству вследствие действий протестующих под ОП, по предварительным данным, составляют примерно 2 млн грн.



Кроме того, народные депутаты от фракции “Слуга народа” заявили, что будут инициировать внеочередное заседание Верховной Рады для принятия постановления по оценке событий, произошедших вечером в субботу, 20 марта, под зданием Офиса Президента.