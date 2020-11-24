Протас: двотижневий або тритижневий карантин не матиме ніякого результату

“У нас абсолютно ніхто не відслідковує і тим більше не ізолює хворих осіб, тому у нас цей епідемічний процес неконтрольований, і карантин на нього ніяк не вплине, тому що ніхто не буде ізолювати і відслідковувати хворих осіб. Сьогодні жодна лабораторія, яка отримує позитивний результат у людини, вона не надає цю інформацію нікуди, і ніхто не бере цю інформацію і не йде до цієї людини не проводить епідеміологічне розслідування, не ізолює всіх контактних, тому ця людина, будучи заразною, відвідує магазини, громадський транспорт, і заражає інших людей”, - зазначив Протас.

За його словами, зараз хворіє третина населення України, у такому випадку карантин не матиме ніякого значення.

“Крім того карантин у період, коли ми вже можемо констатувати — третина населення України перехворіла або хворіє на коронавірус, він не матиме ефективності взагалі ніякої. Для прикладу, коли горить будинок і відро води вилити, то полум’я на декілька секунд спаде, а потім далі буде палати. Для того, щоб карантин мав на сьогодні ефект, нам треба закрити на пів року наглухо, це у повному розумінні слова „наглухо“, наглухо закрити країну для того, щоб був ефект, щоб загасити ту пожежу великим об’ємом води. Це має бути довго і повністю, в умовах сучасності не є можливим. Всі інші способи гратися у „карантин вихідного дня“, двотижневий, тритижневий — це взагалі не матиме ніякого значення — це краплина в морі. Тому що зупинити епідеміологічний процес у розпалі нереально”, — відзначив Протас.

Зараз важливо, за його словами, керувати епідеміологічним процесом.

“Єдине, що ми можемо — це регулювати його активними діями у вогнищі інфекційних хвороб: відслідковувати контактних, 100% тестувати всіх контактних осіб і їх ізолювати — те, що у нас не проводиться і те, що могло мати якийсь хоча б ефект, щоб управляти епідеміологічним процесом. Зупинити епідеміологічний процес можна лише двома шляхами — здобуттям імунітету або природнім шляхом — перехворівши, або штучним — вакцинувавшись. Якщо ми говоримо про зупинення, якщо ми говоримо про управління процесом для того, щоб не було пікових навантажень на систему охорони здоров’я — то це тільки кропітка робота у вогнищі інфекційних хвороб, яку проводити у нашій державі немає кому, тому що у нас не вистачає катастрофічно лікарів-епідеміологів”, — підсумував Протас.

Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко пропонує двотижневий локдаун, прив’язаний до новорічних свят.

Додамо, станом на 24 листопада 2020 року в Україні зафіксовано 12 287 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За весь час пандемії в Україні захворіло — 647 976 осіб, одужало — 299 358 осіб та зафіксовано 11 263 летальних випадків.

Так, голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.

У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає “червона” зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування — лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.

На поточному етапі уряд обмежився “карантином вихідного дня” — простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.

Водночас, вже йдуть розмови про те, що уряд планує ввести повний локдаун на кілька тижнів у грудні.

Прем’єр Денис Шмигаль заявив водночас, що дати введення більш жорсткого карантину наразі немає.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин — до 31 грудня включно.