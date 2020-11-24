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Протас: двухнедельный или трехнедельный карантин не будет иметь никакого результата

Протас: двухнедельный или трехнедельный карантин не будет иметь никакого результата

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Двухнедельный или трехнедельный карантин - это капля в море. Для эффективной борьбы с распространением COVID-19 в Украине необходим жесткий карантин на полгода, но в современных условиях это невозможно. Поэтому, распространение болезни надо регулировать активными действиями: отслеживать контактных, их тестировать и отправлять на изоляцию. Об этом в комментарии корреспонденту УНН заявил Святослав Протас, возглавлявший Государственную санитарно-эпидемиологическую службу Украины в 2014-2016 годах.

"У нас абсолютно никто не отслеживает и тем более не изолирует больных лиц, поэтому у нас этот эпидемический процесс неконтролируемый, и карантин на него никак не повлияет, потому что никто не будет изолировать и отслеживать больных лиц. Сегодня ни одна лаборатория, которая получает положительный результат у человека, она не предоставляет эту информацию никуда, и никто не берет эту информацию и не идет к этому человеку не проводит эпидемиологическое расследование, и не изолирует всех контактныхю Так что этот человек, будучи заразным, посещает магазины, общественный транспорт, и заражает других людей", - отметил Протас.

По его словам, сейчас болеет треть населения Украины, в таком случае карантин не будет иметь никакого значения.

"Кроме того карантин в период, когда мы можем констатировать - треть населения Украины переболела или болеет коронавирусом, он не будет иметь эффективности вообще никакой. Например, когда горит дом и ведро воды вылить, то пламя на несколько секунд утихнет, а потом дальше будет пылать. Для того, чтобы карантин имел сегодня эффект, нам надо закрыть на полгода наглухо, это в полном смысле слова "наглухо", наглухо закрыть страну для того, чтобы был эффект, чтобы погасить тот пожар большим объемом воды. Это должно быть надолго и полностью, что в условиях современности не представляется возможным. Все другие способы играть в "карантин выходного дня", двухнедельный, трехнедельный - это вообще не будет иметь никакого значения - это капля в море. Потому что остановить эпидемиологический процесс в разгаре нереально", - отметил Протас.

Сейчас важно, по его словам, управлять эпидемиологическим процессом.

"Единственное, что мы можем - это регулировать его активными действиями в очаге инфекционных болезней: отслеживать контактных, 100% тестировать всех контактных лиц и их изолировать - то, что у нас не проводится и то, что могло иметь какой-то хотя бы эффект, чтобы управлять эпидемиологическим процессом. Остановить эпидемиологический процесс можно только двумя путями - получением иммунитета или естественным путем - переболев, или искусственным - привившись. Если мы говорим об остановке, если мы говорим об управлении процессом для того, чтобы не было пиковых нагрузок на систему здравоохранения - это только кропотливая работа в очаге инфекционных болезней, которую проводить в нашем государстве некому, потому что у нас не хватает катастрофически врачей-эпидемиологов", - подытожил Протас.

Напомним, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам.

Добавим, что по состоянию на 24 ноября 2020 года в Украине зафиксировано 12 287 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. За все время пандемии в Украине заболело - 647 976 человек, выписаны - 299 358 человек и зафиксировано 11 263 летальных случаев.

Так, глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

В Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает "красная" зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

На текущем этапе правительство ограничилось "карантином выходного дня" - простыми словами, не будет ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений.

В то же время, уже идут разговоры о том, что правительство планирует ввести полный локдаун на несколько недель в декабре.

Премьер Денис Шмыгаль заявил же время, что даты введения более жесткого карантина пока нет.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. Сейчас действует адаптивный карантин - до 31 декабря включительно.

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