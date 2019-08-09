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Прикордонники виступили на захист Військової прокуратури

Прикордонники виступили на захист Військової прокуратури

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Діяльність Військової прокуратури допомагає підтримувати правопорядок у військовій сфері. Про це у своїй заяві повідомили прикордонники Могилів-Подільського прикордонного загону, повідомляє УНН.

“У час, коли в нашій державі розпочалася безкомпромісна боротьба з корупцією та іншими злочинами, правоохоронні органи значно активізували свою діяльність на подолання цих негативних явищ.

У напрямку з підтримання правопорядку у військовій сфері активно співпрацюють Могилів-Подільський прикордонний загін та Військова прокуратура Вінницького гарнізону. За участю співробітників Військової прокуратури з персоналом загону постійно проводяться профілактичні заходи з попередження негативних проявів у військовому середовищі, недопущення корупції та хабарництва, відповідальності за їх вчинення”, — йдеться у заяві прикордонників.

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Вони вважають, що це, безумовно, сприяє забезпеченню належного стану дисципліни та правопорядку.

“Слід зазначити, що Військова прокуратура відіграє значну роль у суспільстві, забезпечуючи дотримання закону та захист інтересів держави. Позитивне ставлення до військових правників, розуміння їх ролі, має високу оцінку і у розвинених країнах, де є верховенство права. Тож, і у нашій країні, враховуючи нинішню ситуацію, існування Військової прокуратури є актуальним задля підтримання правопорядку у військовій сфері”, — вважають прикордонники.

Нагадаємо, заступник глави Офісу Президента Руслан Рябошапка заявив, що не бачить необхідності в існуванні військової прокуратури. Він повідомив, що ця структура буде однією з перших реформована.

У відповідь Головна військова прокуратура оприлюднила заяву в якій говориться, що подібні твердження ґрунтуються на поверхневих уявленнях про діяльність військових прокурорів. У військовій прокуратурі розраховують на зважені реформи.
Військові прокурори нагадали, що саме завдяки їх діяльності вдалося, зокрема, притягти до кримінальної відповідальності за ведення агресивної війни 263 осіб, серед яких 68 громадян РФ (з них 21 чиновник, 18 генералів і адміралів, 18 суддів РФ).

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