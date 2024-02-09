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Оприлюднені укази щодо нового складу Ставки Верховного Головнокомандувача й РНБО, та призначення Баргилевича начальником Генштабу ЗСУ

Оприлюднені укази щодо нового складу Ставки Верховного Головнокомандувача й РНБО, та призначення Баргилевича начальником Генштабу ЗСУ

Київ • УНН

 • 35222 перегляди

Президент України звільнив начальника Генерального штабу та призначив нового Верховного Головнокомандувача і членів Ради національної безпеки і оборони

На сайті офіційного представництва Президента України з’явились укази щодо кадрових змін військових. Зокрема, оприлюднені документи про звільнення з посади начальника Генштабу ЗСУ Сергія Шаптали та призначення на його місце Анатолія Баргилевича. А також затверджені зміни щодо персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача та Ради національної безпеки і оборони України.  Про це пише УНН із посиланням на сайт глави держави.

Деталі

Відповідно до указу №65/2024 Сергія Шапталу звільнили з посади начальника Генерального штабу Збройних Сил України. На його місце указом №66/2024 Президент призначив Анатолія Баргилевича.

Це призначення було б не можливе, якби Зеленський в указі №64/2024 не звільнив Баргилевича з посади Командувача Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Хто займе його колишню посаду, та стане новим Командувачем ТРО ЗСУ наразі не відомо. займе його колишню посаду, та стане новим

Ще двома указами Президент України ввів до складу Ради національної безпеки і оборони України, а також Ставки Верховного Головнокомандувача нового Главкома – Олександра Сирського.  Одночасно цими документами Зеленський затвердив вихід із зазначених військових нарад Валерія Залужного. А зі складу учасників РНБО Президент виключив ще й Юлію Лапутіну, яка перебувала там з 2021 року.

Новим начальником Генштабу ЗСУ призначено Анатолія Брагилевича09.02.24, 21:08 • 116813 переглядiв

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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