Новим начальником Генштабу ЗСУ призначено Анатолія Брагилевича
Київ • УНН
Зеленський призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича новим начальником Генерального штабу України.
Президент України Володимир Зеленський призначив новим начальником Генштабу Анатолія Баргилевича, передає УНН.
Президент зауважив, що сьогодні проводив наради з командуванням Сил оборони й безпеки України та міністром оборони Рустемом Умєровим.
"За результатами нарад: перше – провів заміну керівника Генерального штабу Збройних Сил України", - повідомив Зеленський.
Він також подякував генерал-лейтенанту Сергію Шапталі за службу протягом цих двох років війни.
"Новим начальником Генштабу за пропозицією Головкома Олександра Сирського призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича. Досвідчена людина – розуміє завдання цієї війни та українські цілі", - повідомив Зеленський у відеозверненні.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський призначив генерала Олександра Сирського новим Головнокомандувачем Збройних сил України.
Зеленський заявив, що новий Головнокомандувач Олександр Сирський днями представить команду перезавантаження Збройних Сил України.
Також Зеленський наголошував, що після призначення нового Головнокомандувача заявив, що очікує низку змін у ЗСУ. Серед них - детальний план ЗСУ на 2024 рік, дієва система ротацій, підвищення якості навчання воїнів і не тільки.