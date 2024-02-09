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Новым начальником Генштаба ВСУ назначен Анатолий Брагилевич

Новым начальником Генштаба ВСУ назначен Анатолий Брагилевич

Киев  •  УНН

09 февраль 2024, 19:08  •  11856 просмотра

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Зеленский назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича новым начальником Генерального штаба Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым начальником Генштаба Анатолия Баргилевича, передает УНН.

Президент отметил, что сегодня проводил совещания с командованием Сил обороны и безопасности Украины и министром обороны Рустемом Умеровым.

"По результатам совещаний: первое – провел замену руководителя Генерального штаба Вооруженных Сил Украины", - сообщил Зеленский.

Он также поблагодарил генерал-лейтенанта Сергея Шаптали за службу в течение этих двух лет войны.

"Новым начальником Генштаба по предложению Главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича. Опытный человек понимает задачи этой войны и украинские цели", - сообщил Зеленский в видеообращении.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерала Александра Сырского новым Главнокомандующим Вооруженных сил Украины.

Зеленский заявил, что новый Главнокомандующий Александр Сырский на днях представит команду перезагрузки Вооруженных Сил Украины.

Также Зеленский отмечал, что после назначения нового Главнокомандующего заявил, что ожидает ряд изменений в ВСУ. Среди них - детальный план ВСУ на 2024 год, действенная система ротаций, повышение качества обучения воинов и не только.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаПолитика
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Новим начальником Генштабу ЗСУ призначено Анатолія Брагилевича
Anatoliy Bragilevych appointed as new Chief of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine
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