Обнародованы указы о новом составе Ставки Верховного Главнокомандующего и СНБО, и назначение Баргилевича начальником Генштаба ВСУ

На сайте официального представительства Президента Украины появились указы по кадровым изменениям военных. В частности, обнародованы документы об увольнении с должности начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталы и назначении на его место Анатолия Баргилевича. А также утверждены изменения в персональном составе Ставки Верховного Главнокомандующего и Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на сайт главы государства.

Детали

В соответствии с указом №65/2024 Сергея Шапталу уволили с должности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. На его место указом №66/2024 Президент назначил Анатолия Баргилевича.

Это назначение было бы невозможно, если бы Зеленский в указе №64/2024 не уволил Баргилевича с должности Командующего Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. Кто займет его прежнюю должность, и станет новым Командующим ТРО ВСУ пока не известно. займет его прежнюю должность, и станет новым

Еще двумя указами Президент Украины ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины, а также Ставки Верховного Главнокомандующего нового Главкома - Александра Сырского. Одновременно этими документами Зеленский утвердил выход из указанных военных совещаний Валерия Залужного. А из состава участников СНБО Президент исключил еще и Юлию Лапутину, которая находилась там с 2021 года.

Новым начальником Генштаба ВСУ назначен Анатолий Брагилевич