Обнародованы указы о новом составе Ставки Верховного Главнокомандующего и СНБО, и назначение Баргилевича начальником Генштаба ВСУ
Президент Украины уволил начальника Генерального штаба и назначил нового Верховного Главнокомандующего и членов Совета национальной безопасности и обороны.
В Харькове и Великом Бурлуке есть попадания по кафе и гражданской инфраструктуре
Беспилотники "шахед" нанесли удары по объектам гражданской инфраструктуры, включая кафе в Харькове и Большом Бурлуке, повредив здания, но не вызвав никаких жертв.
Украинцам хотят выдавать "сертификат защитника": что это значит
Верховная Рада выступила с инициативой выдачи "удостоверений защитника" военнообязанным гражданам Украины с целью внедрения системы "умной мобилизации".
В Харькове взрывы: россияне атакуют бпла
Председатель Харьковской областной военной администрации сообщил, что россияне атакуют регион с помощью беспилотников.
В Херсоне мощные взрывы, жителей призвали укрыться в укрытиях
О взрывах в Херсоне сообщил председатель МГА, призвав людей быть осторожными и находиться в укрытиях.
Зеленский обсудил с конгрессменами США поставки дальнобойных ракет и ПВО
Президент Зеленский обсудил потребность в вооружении большой дальности и системах противовоздушной обороны, таких как Patriot, во время встречи с американскими конгрессменами в Киеве в пятницу.
В Одессе прогремел взрыв - СМИ
В Одессе слышали взрыв после того, как военно-воздушные силы заметили вражеские беспилотники, двигавшиеся со стороны Черного моря.
Данилов раскритиковал интервью Путина: у "военного преступника" должны были бы брать показания, а не интервью
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов раскритиковал интервью Путина американскому журналисту, заявив, что российский президент является военным преступником, который должен давать показания следователю, а не раздавать интервью.
Зеленский встретился со Шмыгалем и обсудил проблемы Кировоградщины
Президент Зеленский встретился с премьер-министром Шмыгалем, чтобы обсудить решение критических вопросов в Кировоградской области, таких как проблемы водоснабжения, работа урановых шахт и приобретение оборудования для реагирования на чрезвычайные ситуации.
Его подразделение впервые уничтожило российский "Кинжал": Зеленский о присвоении Агееву звания Героя Украины
Президент Украины Зеленский наградил подполковника Вячеслава Агеева за уничтожение его подразделением российской баллистической ракеты, которую, как утверждала Москва, невозможно было сбить.