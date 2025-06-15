Президент Словаччини Пеллегріні готує візит до Києва для "змістовної зустрічі": деталі

Президент Словаччини Пітер Пеллегріні оголосив про підготовку візиту до Києва, підкресливши, що цей візит має мати реальний зміст і принести користь обом країнам. На його думку, післявоєнна Україна відкриває великі можливості для економічного розвитку всієї Східної Словаччини. Про це повідомляє словацьке видання Pravda, пише УНН.

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Пеллегріні заявив, що вже повідомив президента України Володимира Зеленського про початок підготовки до візиту. Глава Словаччини не хоче, щоб візит був "лише візитом ввічливості, а мав певний позитивний зміст для обох сторін".

Він зазначив, що Україна, яка розвивається – це "величезна можливість для всієї східної Словаччини в довгостроковій перспективі". Про це він заявив у недільному дискусійному шоу STVR O.

Я щойно зустрівся з президентом Зеленським на Вільнюському саміті, і вже висловив свою позицію, що ми почнемо готувати візит, і я попросив українську сторону надати певний зміст, щоб це не був просто візит ввічливості. Щоб ми могли знайти якийсь позитивний зміст для обох сторін, щоб ми послали позитивний сигнал – пояснив президент.

За його словами, потрібно дивитися в майбутнє після війни, коли Україна почне відбудовуватися та розвиватися.

Словаччина, яка знаходиться на кордоні з Україною, яка знаходиться на кордоні Європейського Союзу, може отримати від цього користь, і це дійсно може стати величезним поштовхом для ліквідації регіональних відмінностей усередині Словаччини – додав він.

Щодо зовнішньої політики, він заявив, що Словаччина є повноправним членом як ЄС, так і НАТО.

Вона висловлює свою думку так, як думає, але ніхто не може покарати Словаччину за це. Але ми завжди стаємо на бік наших союзників у принципових рішеннях, і тому Словаччина ще не зробила жодного принципового кроку, який би збив нас з тієї траєкторії, якою ми рухаємося – запевнив він.

Словацький лідер вважає, що уряд повинен намагатися захищати та просувати національно-державні інтереси Словацької Республіки у світі інакше, ніж у позиції "крикуна чи опортуніста".

Я б віддав перевагу шляху, коли союзники не завдадуть вам шкоди, якщо поважатимуть вас. Але вони можуть завдати вам шкоди, якщо вважатимуть вас десь на краю столу переговорів – заявив Пеллегріні.

Він погоджується, що уряд повинен розвивати відносини з усіма чотирма сторонами. Однак, за його словами, це має сенс, якщо не буде забуто і про Захід.

Пеллегріні заявив, що на саміті НАТО діятиме на основі того, що йому скажуть коаліційні та опозиційні партії на круглому столі, який заплановано на наступний тиждень. Однак, він зазначив, що Словаччина повинна діяти як відповідальний партнер, який не порушить консенсус.

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