Президент Словакии Пеллегрини готовит визит в Киев для "содержательной встречи": детали

$41.490.00
48.080.00
ukenru
Результаты обучения учеников за границей будут признавать в Украине: закон вступил в силу
15 июня, 05:00 • 16596 просмотра
Результаты обучения учеников за границей будут признавать в Украине: закон вступил в силу
14 июня, 18:01 • 46670 просмотра
Зеленский заявил, что украинские военные освободили Андреевку в Сумской области
14 июня, 13:00 • 60021 просмотра
"Я дома. Я свободен. Я в Украине": щемящие фото и видео возвращенных из плена защитников Украины
14 июня, 12:45 • 56407 просмотра
Возвращались домой после учебного обмена, 9 детей в больнице: новые подробности ДТП с украинцами во Франции
14 июня, 03:30 • 54777 просмотра
Всемирный день донора крови, день города Севастополь и день мебельщика: что еще отмечают 14 июня
13 июня, 19:49 • 59324 просмотра
В трагическом ДТП во Франции погибли трое украинцев - Зеленский
13 июня, 18:18 • 50503 просмотра
В Украине могут запретить детям без обязательных прививок посещать учебные заведения: правительство подало законопроект в Раду
13 июня, 15:24 • 109574 просмотра
Пять мини-сериалов, которые держат в напряжении до финала: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
13 июня, 15:04 • 69132 просмотра
Саммит G7 в Канаде: на что может надеяться Украина
Эксклюзив
13 июня, 14:34 • 58736 просмотра
Все модернизации и замена комплектующих для военной и авиационной техники проходят государственную сертификацию и согласование – представитель Укроборонпром
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5.6м/с
44%
748мм
Популярные новости
Урсула Фон дер Ляйен провела разговор с Трампом: говорили о Ближнем Востоке, Украине и давлении на рф15 июня, 06:25 • 13217 просмотра
День отца и Всемирный день распространения информации о насилии над пожилыми людьми: что еще отмечают 15 июня15 июня, 06:40 • 12829 просмотра
Иран атаковал Израиль новейшими баллистическими ракетами: в ответ ЦАХАЛ ударил по нефтебазе возле Тегерана15 июня, 06:49 • 4474 просмотра
"Тяга не достигнута": последние слова пилота Air India перед катастрофой, унесшей более 240 жизней15 июня, 07:21 • 4048 просмотра
Подкаст Меган Маркл не выдержал конкуренции с критиками15 июня, 08:57 • 11187 просмотра
публикации
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 39482 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 111100 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах13 июня, 08:36 • 172838 просмотра
"Порошенко окончательно сдался Офису, чтоб не посадили"13 июня, 08:19 • 179356 просмотра
День первого освобождения Мариуполя: как живет город в новой оккупации13 июня, 07:59 • 194854 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
Биньямин Нетаньяху
Тим Уолз
Актуальные места
Украина
Иран
Израиль
Соединённые Штаты
Миннесота
Реклама
УНН Lite
Подкаст Меган Маркл не выдержал конкуренции с критиками15 июня, 08:57 • 11282 просмотра
День отца и Всемирный день распространения информации о насилии над пожилыми людьми: что еще отмечают 15 июня15 июня, 06:40 • 12924 просмотра
Пять мини-сериалов, которые держат в напряжении до финала: что посмотреть в эти выходные13 июня, 15:24 • 109574 просмотра
Джеймс Ганн рассказал, что сценарий нового фильма о Чудо-женщине "пишется прямо сейчас"13 июня, 14:16 • 54673 просмотра
В "Космических яйцах 2" появится сын звезды оригинальной ленты 1987 года13 июня, 08:23 • 103962 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Старлинк
Калибр (семейство ракет)
9К720 Искандер
Boeing AH-64 Apache

Президент Словакии Пеллегрини готовит визит в Киев для "содержательной встречи": детали

Киев • УНН

 • 292 просмотра

Петер Пеллегрини сообщил о подготовке визита в Киев, подчеркнув важность экономического сотрудничества. Он видит большие возможности для развития восточной Словакии после войны.

Президент Словакии Пеллегрини готовит визит в Киев для "содержательной встречи": детали

Президент Словакии Питер Пеллегрини объявил о подготовке визита в Киев, подчеркнув, что этот визит должен иметь реальный смысл и принести пользу обеим странам. По его мнению, послевоенная Украина открывает большие возможности для экономического развития всей Восточной Словакии. Об этом сообщает словацкое издание Pravda, пишет УНН.

Детали

Пеллегрини заявил, что уже сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о начале подготовки к визиту. Глава Словакии не хочет, чтобы визит был "лишь визитом вежливости, а имел определенное положительное содержание для обеих сторон".

Он отметил, что развивающаяся Украина - это "огромная возможность для всей восточной Словакии в долгосрочной перспективе". Об этом он заявил в воскресном дискуссионном шоу STVR O.

Я только что встретился с президентом Зеленским на Вильнюсском саммите, и уже выразил свою позицию, что мы начнем готовить визит, и я попросил украинскую сторону предоставить определенное содержание, чтобы это не был просто визит вежливости. Чтобы мы могли найти какое-то положительное содержание для обеих сторон, чтобы мы послали положительный сигнал

– пояснил президент.

По его словам, нужно смотреть в будущее после войны, когда Украина начнет отстраиваться и развиваться.

Словакия, которая находится на границе с Украиной, которая находится на границе Европейского Союза, может получить от этого пользу, и это действительно может стать огромным толчком для ликвидации региональных отличий внутри Словакии

– добавил он.

Что касается внешней политики, он заявил, что Словакия является полноправным членом как ЕС, так и НАТО.

Она выражает свое мнение так, как думает, но никто не может наказать Словакию за это. Но мы всегда становимся на сторону наших союзников в принципиальных решениях, и поэтому Словакия еще не сделала ни одного принципиального шага, который бы сбил нас с той траектории, по которой мы движемся

– заверил он.

Словацкий лидер считает, что правительство должно стараться защищать и продвигать национально-государственные интересы Словацкой Республики в мире иначе, чем в позиции "крикуна или оппортуниста".

Я бы отдал предпочтение пути, когда союзники не нанесут вам вреда, если будут уважать вас. Но они могут нанести вам вред, если будут считать вас где-то на краю стола переговоров

– заявил Пеллегрини.

Он согласен, что правительство должно развивать отношения со всеми четырьмя сторонами. Однако, по его словам, это имеет смысл, если не будет забыто и о Западе.

Пеллегрини заявил, что на саммите НАТО будет действовать на основе того, что ему скажут коалиционные и оппозиционные партии на круглом столе, который запланирован на следующую неделю. Однако, он отметил, что Словакия должна действовать как ответственный партнер, который не нарушит консенсус.

Фицо требует отложить санкции ЕС, пока не решится вопрос российского газа15.06.25, 16:03 • 2290 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

политикаНовости Мира
НАТО
Европейский Союз
Словакия
Владимир Зеленский
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9