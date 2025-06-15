Президент Словакии Пеллегрини готовит визит в Киев для "содержательной встречи": детали

Президент Словакии Питер Пеллегрини объявил о подготовке визита в Киев, подчеркнув, что этот визит должен иметь реальный смысл и принести пользу обеим странам. По его мнению, послевоенная Украина открывает большие возможности для экономического развития всей Восточной Словакии. Об этом сообщает словацкое издание Pravda, пишет УНН.

Детали

Пеллегрини заявил, что уже сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о начале подготовки к визиту. Глава Словакии не хочет, чтобы визит был "лишь визитом вежливости, а имел определенное положительное содержание для обеих сторон".

Он отметил, что развивающаяся Украина - это "огромная возможность для всей восточной Словакии в долгосрочной перспективе". Об этом он заявил в воскресном дискуссионном шоу STVR O.

Я только что встретился с президентом Зеленским на Вильнюсском саммите, и уже выразил свою позицию, что мы начнем готовить визит, и я попросил украинскую сторону предоставить определенное содержание, чтобы это не был просто визит вежливости. Чтобы мы могли найти какое-то положительное содержание для обеих сторон, чтобы мы послали положительный сигнал – пояснил президент.

По его словам, нужно смотреть в будущее после войны, когда Украина начнет отстраиваться и развиваться.

Словакия, которая находится на границе с Украиной, которая находится на границе Европейского Союза, может получить от этого пользу, и это действительно может стать огромным толчком для ликвидации региональных отличий внутри Словакии – добавил он.

Что касается внешней политики, он заявил, что Словакия является полноправным членом как ЕС, так и НАТО.

Она выражает свое мнение так, как думает, но никто не может наказать Словакию за это. Но мы всегда становимся на сторону наших союзников в принципиальных решениях, и поэтому Словакия еще не сделала ни одного принципиального шага, который бы сбил нас с той траектории, по которой мы движемся – заверил он.

Словацкий лидер считает, что правительство должно стараться защищать и продвигать национально-государственные интересы Словацкой Республики в мире иначе, чем в позиции "крикуна или оппортуниста".

Я бы отдал предпочтение пути, когда союзники не нанесут вам вреда, если будут уважать вас. Но они могут нанести вам вред, если будут считать вас где-то на краю стола переговоров – заявил Пеллегрини.

Он согласен, что правительство должно развивать отношения со всеми четырьмя сторонами. Однако, по его словам, это имеет смысл, если не будет забыто и о Западе.

Пеллегрини заявил, что на саммите НАТО будет действовать на основе того, что ему скажут коалиционные и оппозиционные партии на круглом столе, который запланирован на следующую неделю. Однако, он отметил, что Словакия должна действовать как ответственный партнер, который не нарушит консенсус.

Фицо требует отложить санкции ЕС, пока не решится вопрос российского газа