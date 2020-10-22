Президент: якщо Генпрокурор не буде показувати результати - можу запропонувати іншу кандидатуру

“Найближчим часом, мені здається, НАБУ повинні вже показати результат. Ми про це говоримо. Хоча мені про це всі говорять політики, до речі з екранів ЗМІ, і я це чую в новинах: "Як так Президент чомусь впливає на правоохоронну систему нашої країни?" Мені чомусь здається, що, перш за все, нам з вами, а потім з людьми, треба домовитись, чи я впливаю, чи не впливаю”, — сказав Президент.

Водночас, зі слів Глави держави, де він має право це робити, він впливає на роботу органів.

“Якщо Генпрокурор не буде показувати результати, я можу вплинути і запропонувати іншу кандидатуру... До Нового року ми домовились показати результат”, — заявив Глава держави.

Нагадаємо, Зеленський раніше вже заявляв, що якщо Венедіктова не покаже результат — буде третій генпрокурор.