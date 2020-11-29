Президент Вірменії виступив за відставку уряду

“Якщо політичний діяч сильний — він може потім повернутися. Не можна оцінювати кризу лише кількістю присутніх на площі людей. Це не тільки криза держави, а й нації — правозахисна, психологічна, фінансова, економічна, гуманітарна”, — сказав Саркісян.

Проведення позачергових виборів і створення тимчасового уряду національної згоди, що складається з технократів, він назвав “цивілізованим шляхом” виходу з ситуації. Такий уряд, за словами глави вірменської держави, має “пропрацювати максимум один рік — до нових виборів”, а за цей час слід провести референдум і внести зміни до конституції, закріпивши в ній всенародні вибори президента.

Після того, як 9 листопада прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президенти Азербайджану і Росії Ільхам Алієв і Володимир Путін підписали заяву про повне припинення бойових дій в Нагірному Карабаху, за яким невизнаний Нагірний Карабах віддає Азербайджану істотну частину своєї території, в Вірменії спалахнула політична криза. Уряд в Єревані залишив цілий ряд міністрів, однак, незважаючи на заклик з боку президента Армена Саркісяна, сам прем’єр Пашинян заявив, що не має наміру подавати у відставку.