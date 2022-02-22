Президент: Україна має право на самооборону
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Відповідно до статуту ООН Україна має право на самооборону. Про це у своєму зверненні до українців заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.
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“Відповідно до статті 51 статуту ООН Україна залишає за собою право на індивідуальну та колективну самооборону. Ми добре розрізняємо провокації та наступи військ агресора”, - наголосив Зеленський.
Він впевнений на підтримку іноземних партнерів та на українську армії та сили територіальної оборони.
“За нами правда, і правду ми ніколи не будемо приховувати від вас. Як тільки ми побачимо зміну ситуації, як тільки ми побачимо зростання ризиків, ви будете про все це знати”, - додав глава держави.
Контекст
Володимир Путін, за підсумками Ради Безпеки РФ, звернувся до російського народу. Серед іншого, він заявив, що Україна була створена більшовицькою Росією і пообіцяв "декомунізацію".
Після звернення він підписав укази про визнання так званих "Л/ДНР", а також Договору про співпрацю та взаємодопомогу. В Указі про визнання незалежність квазреспублік також йшла мова про надання військової допомогу з боку РФ.