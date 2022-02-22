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Президент: Україна має право на самооборону

Президент: Україна має право на самооборону

Київ • УНН

 • 155350 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Відповідно до статуту ООН Україна має право на самооборону. Про це у своєму зверненні до українців заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНН.

Цитата

“Відповідно до статті 51 статуту ООН Україна залишає за собою право на індивідуальну та колективну самооборону. Ми добре розрізняємо провокації та наступи військ агресора”, - наголосив Зеленський.

Він впевнений на підтримку іноземних партнерів та на українську армії та сили територіальної оборони.

“За нами правда, і правду ми ніколи не будемо приховувати від вас. Як тільки ми побачимо зміну ситуації, як тільки ми побачимо зростання ризиків, ви будете про все це знати”, - додав глава держави.

Контекст

Володимир Путін, за підсумками Ради Безпеки РФ, звернувся до російського народу. Серед іншого, він заявив, що Україна була створена більшовицькою Росією і пообіцяв "декомунізацію".

Після звернення він підписав укази про визнання так званих "Л/ДНР", а також Договору про співпрацю та взаємодопомогу. В Указі про визнання незалежність квазреспублік також йшла мова про надання військової допомогу з боку РФ.

Українські Національні Новини

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