Президент: ми займаємося питанням звільнення українців, затриманих у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив про важливість звільнення всіх українських громадян, які були затримані, зокрема, в окупованому Криму. Про це Зеленський сказав після зустрічі звільнених з незаконного утримання 76 українців у аеропорту “Бориспіль”, інформує УНН.
“Ми розуміємо, що ще багато наших людей на території Російської Федерації, і багато перевезених з Криму. Це інший трек, яким ми зараз теж займаємось”, — сказав Зеленський.
Він підкреслив, що для України важливо повернути всіх громадян, які незаконно утримуються на окупованих територіях Донбасу та в Росії, і це є пріоритетом.
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Зокрема, Зеленський сказав, що приблизно 50 осіб, що відмовились від обміну, залишаться за ґратами.
Раніше представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська заявила, що 17 осіб відмовилося переїжджати на територію ОРДЛО, а ще близько 30 осіб відмовилися взагалі брати участь в обміні. “Вони продовжують відбувати покарання”, — сказала Лутковська.
Нагадаємо, звільнення утримуваних осіб завершилося — з ОРДЛО повернулося 76 утримуваних українців.
Служба безпеки України оприлюднила список 76 звільнених українців, утримуваних в ОРДЛО.
В рамках обміну утримуваними звільнено 12 українських військових.
Як повідомляв УНН раніше, літак зі звільненими українцями, які утримувалися в ОРДЛО, приземлився в аеропорту “Бориспіль”.