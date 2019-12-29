Президент: ми займаємося питанням звільнення українців, затриманих у Криму

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив про важливість звільнення всіх українських громадян, які були затримані, зокрема, в окупованому Криму. Про це Зеленський сказав після зустрічі звільнених з незаконного утримання 76 українців у аеропорту “Бориспіль”, інформує УНН.