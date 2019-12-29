Зеленський після повернення українців: дякую всім лідерам „нормандської четвірки“

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Президент Володимир Зеленський назвав великим досягненням звільнення українців з полону та їхнє повернення на підконтрольну Україні територію, до рідних і близьких. Про це він сказав під час пресбрифінгу після того, як літак зі звільненими 76 українцями приземлився в аеропорту “Бориспіль”, інформує УНН.