Зеленський після повернення українців: дякую всім лідерам „нормандської четвірки“
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Президент Володимир Зеленський назвав великим досягненням звільнення українців з полону та їхнє повернення на підконтрольну Україні територію, до рідних і близьких. Про це він сказав під час пресбрифінгу після того, як літак зі звільненими 76 українцями приземлився в аеропорту “Бориспіль”, інформує УНН.
“Я хочу привітати всіх українців. Я не знаю, як це назвати. Велика перемога. Найголовніше — люди вдома”, — сказав Зеленський.
29 грудня було звільнено 81 особу. 76 з них повернулися в Україну, а п’ятеро залишилися на тимчасово окупованих територіях зі своїми сім’ями.
Президент зауважив: якщо ці люди висловлять бажання переїхати на підконтрольну Україні територію, їм буде надано таку можливість.
За словами Глави держави, сьогоднішнє звільнення — це виконання першої частини домовленостей, які були досягнуті під час саміту у Нормандському форматі в Парижі.
“Я хочу подякувати всім лідерам „Нормандської четвірки“. Все, про що домовлялися в цьому питанні, виконано”, — підкреслив Президент.
Володимир Зеленський також висловив вдячність усім, хто долучився до того, щоб найбільше в історії України звільнення відбулося, і працював для цього 24 години сім днів на тиждень.
“Найголовніше — люди вдома. Як ми говорили, так і зробили — до Нового року. Тому зустрічатимуть Новий рік у сім’ях, вдома, з батьками, з дітьми. Це чудово”, — резюмував Президент.
Раніше представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська заявила, що 17 осіб відмовилося переїжджати на територію ОРДЛО, а ще близько 30 осіб відмовилися взагалі брати участь в обміні. “Вони продовжують відбувати покарання”, — сказала Лутковська.
Нагадаємо, звільнення утримуваних осіб завершилося — з ОРДЛО повернулося 76 утримуваних українців.
Служба безпеки України оприлюднила список 76 звільнених українців, утримуваних в ОРДЛО.
В рамках обміну утримуваними звільнено 12 українських військових.
Як повідомляв УНН раніше, літак зі звільненими українцями, які утримувалися в ОРДЛО, приземлився в аеропорту “Бориспіль”.