Зеленский после возвращения украинцев: спасибо всем лидерам "нормандской четверки"

“Я хочу поздравить всех украинцев. Я не знаю, как это назвать. Большая победа. Самое главное — люди дома”, — сказал Зеленский.

29 декабря был освобожден 81 человек. 76 из них вернулись в Украину, а пятеро остались на временно оккупированных территориях со своими семьями.

Президент заметил: если эти люди выразят желание переехать на подконтрольную Украины территорию, им будет предоставлена такая возможность.

По словам главы государства, сегодняшнее увольнение — это выполнение первой части договоренностей, которые были достигнуты во время саммита в нормандской формате в Париже.

“Я хочу поблагодарить всех лидеров „Нормандской четверки“. Все, о чем договаривались в этом вопросе, выполнено”, — подчеркнул Президент.

Владимир Зеленский также выразил благодарность всем, кто присоединился к тому, чтобы самое масштабное в истории Украины освобождение произошло, и работал для этого 24 часа семь дней в неделю.

“Самое главное — люди дома. Как мы говорили, так и сделали — к Новому году. Поэтому встречать Новый год в семьях, дома, с родителями, с детьми. Это замечательно”, — резюмировал Президент.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Валерия Лутковская заявила, что 17 человек отказались переезжать на территорию ОРДЛО, а еще около 30 человек отказались вообще участвовать в обмене. “Они продолжают отбывать наказание”, — сказала Лутковская.

Напомним, освобождение удерживаемых лиц завершилось — с ОРДЛО вернулось 76 удерживаемых украинцев.

Служба безопасности Украины обнародовала список 76 освобожденных украинцев, находящихся в ОРДЛО.

В рамках обмена удерживаемыми лицами освобождены 12 украинских военных.

Как сообщал УНН ранее, самолет с освобожденными украинцами, которые удерживались в ОРДЛО, приземлился в аэропорту “Борисполь”.