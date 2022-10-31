Президент: “друга армія світу” вже навіть не 22-га за своєю ефективністю

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Президент України під час свого традиційного вечірнього звернення запевнив, що й надалі країна буде посилювати протиповітряну оборону. Тепер на кожні десять влучань терористам доводиться витрачати мінімум учетверо більше ракет. Ще гірші показники у росії по дронах, зокрема й по тих, які поставили їм спільники з Ірану.

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“І це бачить світ. Бачить, що колишня “друга армія світу” вже навіть не 22-га за своєю ефективністю. А ми зробимо все, щоб пішла вона взагалі у другу сотню. І це буде”, — заявив Зеленський.

Нагадаємо

Як повідомив Зеленський, за ранок 31 жовтня терористи застосували для масованого удару 55 крилатих ракет, із них 45 збито. Уранці лише в межах Києва зафіксували 16 повітряних цілей, знищили щонайменше 12.