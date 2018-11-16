Прем'єр побачив популізм у вимозі скасувати ріст тарифів на газ

Він сказав, що "не буде підкорятися вимогам опозиційних партій відкотити назад недавнє зростання тарифів на газ для домогосподарств, крок, який його уряд неохоче прийняв для того, щоб могти розраховувати на додаткову допомогу МВФ", пише видання.

"Популізм призвів до слабкості України. Цього не можна допускати", - сказав він.

Нагадаємо, МВФ та влада України домовились про нову програму Stand-by на 3,9 млрд доларів.

Передували цій домовленості тривалі переговори. Востаннє на сьогодні Україна отримувала транш МВФ у квітні 2017 року.

У переговорах про продовження співпраці Києва і МВФ після цього одним із "каменів спотикання" було питання про підвищення цін на газ для населення. Врешті, це відбулося - разом із початком опалювального сезону.

Кабінет міністрів 19 жовтня схвалив підвищення ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% - до 8 550 грн за тис. куб. м.

Перед ухваленням такого рішення джерело УНН в уряді заявляло, що МВФ вимагає від України - для отримання наступного валютного траншу - підвищити ціну на газ для населення аж на 60-70% - до рівня вартості для промисловості. Тож, зважаючи на рішення про її підвищення у коридорі 20-25%, питання про зростання ще у межах 40% залишається відкритим.

Тим часом у "Нафтогазі" ще за місяць до ухвалення рішення заявили, що уряд і МВФ досягли принципової домовленості про підвищення ціни газу до рівня повного ринкового паритету до 2020 року і залишилося ще вирішити питання темпів цього зростання.

Додамо, у листопаді ціна на газ для промисловості встановлена "Нафтогазом" у межах 11 199 - 12 155 грн/тис. куб. м (без ПДВ).

В уряді ціни на газ пообіцяли не підвищувати лише до виборів, а саме - до кінця опалювального сезону 2018-2019 років. Так, 2019-й буде "роком виборів". На 31 березня 2019 року призначені вибори Президента, а на осінь - парламентські.

При цьому підвищення цін на газ потягне за собою зростання тарифів на комунальні послуги. У Мінсоцполітики уже спрогнозували, що через це тарифи на тепло і гарячу воду зростуть на 16%.