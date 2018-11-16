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Премьер увидел популизм в требовании отменить рост тарифов на газ

Премьер увидел популизм в требовании отменить рост тарифов на газ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в правительстве не пойдут на поводу у оппозиции, требующей отменить рост тарифов на газ для населения, заявив, что популизм привел к слабости Украины. Об этом он заявил в интервью Reuters, передает УНН.

Он сказал, что "не будет подчиняться требованиям оппозиционных партий откатить назад недавний рост тарифов на газ для домохозяйств, шаг, который его правительство неохотно приняло для того, чтобы рассчитывать на дополнительную помощь МВФ", пишет издание.

"Популизм привел к слабости Украины. Этого нельзя допускать", - сказал он.

Напомним, МВФ и власти Украины договорились о новой программе Stand-by на 3,9 млрд долларов.

Предшествовали этой договоренности длительные переговоры. Последний раз сегодня Украина получала транш МВФ в апреле 2017 года.

В переговорах о продолжении сотрудничества Киева и МВФ после этого одним из "камней преткновения" был вопрос о повышении цен на газ для населения. Наконец, это произошло - вместе с началом отопительного сезона.

Кабинет министров 19 октября одобрил повышение цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. куб. м.

Перед принятием такого решения источник УНН в правительстве заявлял, что МВФ требует от Украины - для получения следующего валютного транша - повысить цену на газ для населения на целых 60-70% - до уровня стоимости для промышленности. Поэтому, несмотря на решение об ее повышении в коридоре 20-25%, вопрос о росте еще в пределах 40% остается открытым.

Между тем в "Нафтогазе" еще за месяц до принятия решения заявили, что правительство и МВФ достигли принципиальной договоренности о повышении цены газа до уровня полного рыночного паритета к 2020 году и осталось еще решить вопрос темпов этого роста.

Добавим, в ноябре цена на газ для промышленности установлена "Нафтогазом" в пределах 11 199 - 12 155 грн/тыс. куб. м (без НДС).

В правительстве цены на газ пообещали не повышать только до выборов, а именно - до конца отопительного сезона 2018-2019 годов. Так, 2019-й будет "годом выборов". На 31 марта 2019-го назначены выборы Президента, а на осень - парламентские.

При этом повышение цен на газ повлечет за собой рост тарифов на коммунальные услуги. В Минсоцполитики уже спрогнозировали, что из-за этого тарифы на тепло и горячую воду вырастут на 16%.

Украинские Национальные Новости

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