Представництво ЄС в Україні приспустило прапор на знак вшанування пам'яті жертв рейсу МАУ

КИЇВ. 9 січня. УНН. Представництво ЄС в Україні у четвер приспустило прапор на знак вшанування пам’яті жертв рейсу МАУ PS 752, що зазнав катастрофи у середу після зльоту з аеропорту Тегерана. Про це йдеться в повідомленні пресслужби представництва у Twitter, передає УНН.