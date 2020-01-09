Представительство ЕС в Украине приспустило флаг в знак памяти жертв рейса МАУ

КИЕВ. 9 января. УНН. Представительство ЕС в Украине в четверг приспустила флаг в знак памяти жертв рейса МАУ PS 752, потерпевшего катастрофу в среду после взлета из аэропорта Тегерана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы представительства в Twitter, передает УНН.