Представник України в НАТО: Альянс зацікавлений у досвіді України, адже ми єдині в Європі, хто протистоїть збройній агресії

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Наприкінці жовтня у Норвегії розпочались навчання “Trident Juncture-2018”, які вже встигли охрестити як наймасштабніші з часів “холодної війни”. Бути присутнім на цих навчаннях з боку партнерів є суттєвим привілеєм, який зараз мають тільки п’ять країн, зокрема і Україна. Детальніше про роль наших військових у вправах Альянсу розповів в інтерв’ю УНН військовий представник Місії України при НАТО, генерал Володимир Аскаров.

— Наразі в Норвегії проходять найбільші з часів “Холодної Війни” навчання НАТО Trident Juncture. У яких ще військових навчаннях НАТО можуть взяти участь українські військові до кінця поточного року. В яких навчаннях вони можуть взяти участь в наступному році? Що це за навчання?

Одразу хочу, щоб ми зрозуміли все правильно. По-перше, двоє наших офіцерів наразі спостерігають у Норвегії за ходом проведення військових навчань “Trident Juncture 18”. Вони працюють у загальній міжнародній групі, в якій є навіть два представника Російської Федерації. У польових навчаннях, так званих “LIVE EXERCISES”, наші підрозділи участь не приймають.

По-друге, безпосередня участь наших військовослужбовців почнеться тільки у другій фазі навчань — так званій командно-штабній фазі — вона триватиме з 9 по 23 листопада. Там беруть участь 5 наших військовослужбовців. Це вже безпосередньо учасники навчання. Географічно вони будуть розташовані в трьох основних місцях: Рамштайн у Німеччині, Неаполь, Італія і Ставангер, Норвегія.

Наші військовослужбовці в Рамштайні будуть займатись питаннями планування повітряних операцій, плануванням операцій з перевезення різних підрозділів. В Неаполі наш офіцер буде займатись плануванням майбутніх операцій в рамках логістичного забезпечення, ще один офіцер буде виконувати обов’язки офіцера Центру роботи з засобами масової інформації. Офіцер в Норвегії буде займатися питаннями цивільно-військового співробітництва, тобто питаннями щодо взаємодії під час ведення бойових дій між військовими, місцевим населенням і органами влади. Це дуже добре, тому що досвід, який даний військовослужбовець має, виконуючи завдання на Сході країни, буде доповнений досвідом, який він отримає на навчанні. Це буде велика користь для нас.

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До кінця цього року у нас залишилось ще одне навчання НАТО, це — “CYBER COALITION 18” з питань кібернетичної оборони.

Обидва навчання є навчаннями з відпрацювання статті 5 Вашингтонського договору, яка чітко визначає, що напад на будь-якого члена Альянсу є нападом на усі країни НАТО. Тобто це навчання з угрупованнями багатонаціональних військ з колективної оборони. Головне завдання — набуття взаємосумісності органами управління, з’єднаннями і військовими частинами збройних сил країн-членів НАТО. Бути присутнім на цих навчаннях з боку партнерів є суттєвим привілеєм, який зараз мають тільки п’ять країн: Україна, Грузія, Йорданія, Швеція і Фінляндія.

— Як НАТО оцінює потенціал Збройних Сил України, враховуючи досвід військових, що беруть участь у Trident Juncture, або інших українських бійців, що приєднуються до місій НАТО.

Ми — єдина країна на Європейському континенті, що протистоїть збройній агресії. І вони (НАТО) це чудово розуміють. Вони чудово розуміють, що ми, незважаючи на все, отримуємо унікальний досвід. Крім того, в цей же час ми залишаємось учасником операцій та місій НАТО і, навіть, розширюємо свою участь у них. Наприклад, зараз ми опрацьовуємо питання щодо приєднання до операції НАТО в Середземному морі “Sea Guardian”. Ми намагаємося бути ефективними партнером у цій операції, при цьому на першому етапі витрата наших ресурсів, цілком очевидно, буде обмеженою.

Крім того, ми чергуємо в складі сил реагування НАТО, і були першою країною-партнером, яка приєдналася до цього чергування. Тобто у нас є досягнення, які не цінувати неможливо. Тому і НАТО до нас ставиться як до важливого партнера, який робить багато. Разом з цим, ми є партнером у якого також є відповідні потреби щодо участі у навчаннях, тренуваннях і таке інше.

Як саме обираються військові до участі у навчаннях НАТО?

НАТО планує навчання за 2-3 роки. Наприклад, буквально нещодавно, кілька днів тому, ми отримали від НАТО перелік військових навчань, які будуть проводитись до 2023 року і які є відкритими для країн-партнерів. Починаючи з цього часу, ми відразу інформуємо Київ про отримання цього документа і фахівці в Генеральному штабі визначають, в яких навчаннях доцільно брати участь. Чому у нас є таке лімітування? Тому що виконавча фаза всіх навчань проводиться за рахунок країни, яка приймає участь у навчанні. Мова йде про величезні кошти, мільйони гривень, яких нажаль, у нас не завжди вистачає. Тому ми обираємо лише ті навчання, під час яких є можливість отримати користь, нові здібності і навички, яких ми бажаємо досягти.

За рік до термінів проведення навчань ми інформуємо сторону НАТО про визначений перелік навчань у якому ми бажаємо взяти участь. Після отримання від сторони НАТО переліку посад, які можуть бути зайняті нашими офіцерами чи іншими військовослужбовцями або підрозділами, починається процедура визначення військовослужбовців. Рішення щодо участі в навчаннях приймаються відповідними посадовими особами.

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Відомості щодо визначених кандидатів, повідомляються відповідним структурам НАТО. Відразу плануються заходи (додаткові тренування, залучення до підготовчих заходів) для того, щоб досягти більш високого ступеня готовності офіцерів виконувати завдання за визначними посадами по навчанню. На навчання вони вже приходять і виконують свої завдання і обов’язки. По завершенню навчань весь досвід, який вони накопичили, вони формалізують як документ — звіт про участь у навчаннях. Він іде відповідно до військово-навчальних закладів, до всіх структурних підрозділів, для того, щоб його узагальнити. Він може використовуватись при розробці нових посібників, всього іншого.

Скільки коштували Україні конкретно дані навчання (Trident Juncture) і скільки може коштувати участь в навчаннях країні на рік? Наприклад, за минулі роки?

Відразу зазначу: ми проводили окремі розрахунки з приводу участі нашого літака в таких навчаннях, і, нажаль, вимушені були відмовитись, тому що участь літака в цих навчаннях коштувала б Україні мільйони грн. — величезні кошти, за які можна добре підготувати мотопіхотний підрозділ у повному складі для виконання завдань на Сході нашої держави. Тому ми вимушені були відмовитись.

Я конкретно не веду бухгалтерію, але, щодо цих навчань “Trident Juncture”: для особливих партнерів, з якими є відповідний рівень взаємодії, взаємосумісності, які самі здійснюють відповідні контрибуції в безпеку НАТО, можуть фінансуватися за рахунок Альянсу. Всі наші 5 військових зараз беруть участь у навчанні за рахунок НАТО. Усього в цьому році за рахунок НАТО у навчаннях взяло участь 7 осіб. До кінця року ще, мабуть, двох осіб нам вдасться залучити до навчань “Cyber Coalition” на таких же умовах.

Тобто, для України ці навчання, виходить, безкоштовні?

Так, безкоштовні, у формальному плані. Дійсно, витрати є такі як внутрішні перевезення — якщо офіцер, скажімо, повинен прибути в Київ, і таке інше. Тобто, витрати є, але їх не можна порівняти з витратими, які б були, якби переліт, готель, все інше оплачувала б Україна самостійно. Потрібно розуміти, що це скоріше виключення з правил, аніж правило.

Чому саме Україну запросили взяти участь у Trident Juncture? Чи пов’язано це з тим, що навчання проходять біля кордонів РФ? Нещодавно екс-Верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО, адмірал Джеймс Ставрідіс написав, що НАТО розглядає військові ігри Trident Juncture ключовими для запобігання подальшої агресії з боку Росії після її вторгнення в Україну та анексії Криму. Чи можете прокоментувати таке твердження?

По-перше, хочу сказати, що всі навчання стратегічного рівня проводяться з метою визначення і вдосконалення порядку відповіді на можливу агресію з боку іншої країни чи групи країн і на ліквідацію цієї загрози. Ці навчання йдуть як навчання Статті 5 Вашингтонського Договору, тобто це навчання стосується того, що територія однієї з країн НАТО зазнала зовнішньої агресії, і Альянс розгортає операцію з відсічі цієї агресії. І завжди всі навчання такого рівня проводяться по такому сценарію: військові готуються до війни. Чому ставлю під сумнів, що це — така собі безпосередня відповідь? Тому що підготовка до цих навчань почалась ще 3 роки тому. Географічно був обраний цей регіон 3 роки тому. Може бути, що на цьому зіграла агресія з боку Російської Федерації проти України — може, й зіграла. Але, якщо подивитись на попередні навчання “Trident Juncture” (вони проводяться раз на три, чотири чи п’ять років), вони проводились в Іспанії і в Італії. Раніше такі навчання проводились взагалі на узбережжі та акваторії морів. Тобто, жорсткої прив’язки географічно скоріш за все не було.

Дані навчання мають абсолютно оборонний характер. Казати, що це — відповідь на дії Росії? Можу сказати що так, це є відповідь, скоріш за все, на дії Росії. Але чи стосується це України? Сумніваюсь, тому що самі навчання, їх польова фаза проходить на півночі, там ставиться питання щодо можливості великих угрупувань військ, в тому числі зібраних там з півдня Європи, діяти на північних напрямках, в тому числі і з точки зору логістики, підтримання температури в місцях їх проживання і таке інше. Там виникає багато питань, пов’язаних з кліматичними умовами. І НАТО, як організація, яка відповідає за безпеку всього північноатлантичного простору, намагається мати спроможності діяти в будь-якій частині цього простору. Чи навчання сприяють посиленню східного флангу НАТО? Так, безпосередньо, вони сприяють посиленню цього флангу. Це добре для нас, тому що, якщо буде сильний східний фланг НАТО, все ж будуть більш сприятливі умови для України в житті нашої держави, і в подоланні конфлікту, який є на цей час.

Давайте поговоримо про ваші загальні враження. Ви вчора (30.10) відвідали навчання. Розкажіть про свої враження. Наскільки готове НАТО до колективної оборони у разі гіпотетичного конфлікту? Чи є чому повчитись українцям?

Враження абсолютно позитивні. Ми вже в такому віці, що одним лише показовим виступом не здивувати. Ми відразу відчуваємо, де фальш і де явні елементи постанови. Вражає взаємосумісність, координація дій, на рівні навіть всіх видів авіації, військово-морських сил, з діями спецназу, сухопутних військ. Все це узгоджено за єдиним планом. Якщо йде атака, вона йде одночасно: і бронетехніка з землі, і вертольоти та літаки з повітря, все йде, координується в лічені хвилини та у визначеному районі, і це дійсно є величезною заслугою тих, хто готував відповідні підрозділи, враховуючи, що кожен із них — з різних країн, вони розмовляють різними мовами, мають різний рівень підготовки. Все доведено до такого стану, що вони всі можуть спільно діяти досить ефективно.

На навчаннях були показані деякі речі, які ми можемо використовувати абсолютно. Наприклад. Питання захисту військових об’єктів. Враховуючи нещодавні події, які трапились у нас, у тому числі і на складах боєприпасів. Там (на Trident Juncture) є відповідно готові рішення, які військові застосовують для того, щоб такі об’єкти оберігати обороняти і оберігати надійно. Масштаби інші — там у них периметр, наприклад, 3 км — у нас набагато більше, але все одно, як спосіб, як досвід використання цих систем оборони можна брати і вивчати. Ми всі ці матеріали взяли, вони будуть надіслані нами відповідним керівникам для того, щоб вони проаналізували можливість використання їх для потреб Збройних Сил та інших військових формувань.

Повертаючись до спільних навчань. Нещодавно глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Україна не зможе провести спільні з НАТО навчання в Азовському морі, оскільки для цього потрібна згода Росії. Чи може РФ дійсно завадити проведенню навчань?

Я можу сказати, що у структурах НАТО і з боку України жодного разу не ставилось питання щодо організації проведення спільних з НАТО навчань в Азовському морі. Є питання відстеження обстановки, особливо щодо її безпекового характеру. На сьогодні за моїми даними вже близько 10 комерційних суден під прапорами країн-членів НАТО, зазнали економічних збитків унаслідок зупинення їх для так званих інспекцій в Азовському морі.

Наразі робота з НАТО щодо проведення навчань в акваторії Азовського моря не проводилась. Тому заяви з боку Лаврова, на наш погляд, мають провокативний характер. У разі прийняття рішення щодо проведення таких навчань ми будемо опрацьовувати варіанти його вирішення.

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