Біля кордонів РФ стартують нові військові навчання НАТО

КИЇВ. 7 листопада. УНН. У країнах по сусідству з Російською Федерацією, на її західному кордоні, з 7 листопада будуть проходити міжнародні військові навчання НАТО Anakonda-2018. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані з сайту навчань.