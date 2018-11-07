Біля кордонів РФ стартують нові військові навчання НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У країнах по сусідству з Російською Федерацією, на її західному кордоні, з 7 листопада будуть проходити міжнародні військові навчання НАТО Anakonda-2018. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані з сайту навчань.
Навчання відбудуться на полігонах Польщі та країн Балтії, в міжнародному повітряному просторі і акваторії Балтійського моря. Вперше в історії навчання відбудеться в Естонії, Литві та Латвії. Перекидання військ для участі в навчаннях почалося ще у вересні.
Це тактичні польові навчання, у яких візьмуть участь підрозділи збройних сил США, Естонії, Литви, Польщі, Латвії і дислокований у Латвії багатонаціональний батальйон НАТО під керівництвом Канади, пише Delfi.
Завдання навчань - відпрацювання взаємодії між структурами командування НАТО і регіональними збройними силами при проведенні тактичних операцій.
Планується, що у навчаннях візьмуть участь більше 500 іноземних військовослужбовців.
Нагадаємо, найбільші навчання НАТО з кінця "холодної війни" Trident Juncture розпочались 25 жовтня.