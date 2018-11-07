У границ РФ стартуют новые военные учения НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В странах по соседству с Российской Федерацией, на ее западной границе, с 7 ноября будут проходить международные военные учения НАТО Anakonda-2018. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные с сайта учений.
Учения пройдут на полигонах Польши и стран Балтии, в международном воздушном пространстве и акватории Балтийского моря. Впервые в истории обучения состоится в Эстонии, Литве и Латвии. Переброска войск для участия в учениях началось еще в сентябре.
Это тактические полевые учения, в которых примут участие подразделения вооруженных сил США, Эстонии, Литвы, Польши, Латвии и дислоцированный в Латвии многонациональный батальон НАТО под руководством Канады, пишет Delfi.
Задача учений - отработка взаимодействия между структурами командования НАТО и региональными вооруженными силами при проведении тактических операций.
Планируется, что в учениях примут участие более 500 иностранных военнослужащих.
Напомним, крупнейшие учения НАТО с конца "холодной войны" Trident Juncture начались 25 октября.