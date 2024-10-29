Правоохоронний комітет Ради підтримав відставку Генпрокурора
Київ • УНН
Правоохоронний Комітет Верховної Ради 14 голосами підтримав відставку Генпрокурора Андрія Костіна. Причиною відставки став скандал з МСЕК, а в ОП вже визначились з кандидатурою нового Генпрокурора.
Правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав відставку Генерального прокурора Андрія Костіна. Про це повідомив нардеп Ярослав Жезлезняк, передає УНН.
Правоохоронний Комітет підтримав відставку Костіна з посади Генпрокурора
"За" проголосувало 14 осіб.
Нагадаємо
22 жовтня Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що подав у відставку. Причиною назвав скандал з МСЕК.
Згодом, за повідомленням ЗМІ в Офісі президента вже визначились, хто буде новим генеральним прокурором замість Андрія Костіна. За інформацією джерел, ним може стати Руслан Кравченко, нинішній голова Київської державної адміністрації.
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