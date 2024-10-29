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Правоохоронний комітет Ради підтримав відставку Генпрокурора

Київ • УНН

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Правоохоронний Комітет Верховної Ради 14 голосами підтримав відставку Генпрокурора Андрія Костіна. Причиною відставки став скандал з МСЕК, а в ОП вже визначились з кандидатурою нового Генпрокурора.

Правоохоронний комітет Ради підтримав відставку Генпрокурора

Правоохоронний комітет Верховної Ради підтримав відставку Генерального прокурора Андрія Костіна. Про це повідомив нардеп Ярослав Жезлезняк, передає УНН.

Правоохоронний Комітет підтримав відставку Костіна з посади Генпрокурора

- написав Железняк.

"За" проголосувало 14 осіб.  

Нагадаємо 

22 жовтня Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що подав у відставку. Причиною назвав скандал з МСЕК.

Згодом, за повідомленням ЗМІ в Офісі президента вже  визначились, хто буде новим генеральним прокурором замість Андрія Костіна. За інформацією джерел, ним може стати Руслан Кравченко, нинішній голова Київської державної адміністрації.

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Ірина Колеснік

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