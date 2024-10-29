Правоохранительный комитет Рады поддержал отставку Генпрокурора
Киев • УНН
Правоохранительный Комитет Верховной Рады 14 голосами поддержал отставку Генпрокурора Андрея Костина. Причиной отставки стал скандал с МСЭК, а в ОП уже определились с кандидатурой нового Генпрокурора.
Правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал отставку Генерального прокурора Андрея Костина. Об этом сообщил нардеп Ярослав Жезлезняк, передает УНН.
Правоохранительный Комитет поддержал отставку Костина с должности Генпрокурора
«За» проголосовало 14 человек.
Напомним
22 октября Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что подал в отставку. Причиной назвал скандал с МСЭК.
Впоследствии, по сообщению СМИ в Офисе президента уже определились, кто будет новым генеральным прокурором вместо Андрея Костина. По информации источников, им может стать Руслан Кравченко, нынешний глава Киевской государственной администрации.
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