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Працівникам Укрзалізниці можуть дозволити користуватись газовими балончиками - Криклій

Працівникам Укрзалізниці можуть дозволити користуватись газовими балончиками - Криклій

Київ • УНН

 • 9749 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Працівникам Укрзалізниці для захисту можуть дозволити користуватися газовими балончиками. Про це в ефірі Громадського радіо заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає УНН.

"Стосовно спецзасобів, я ініціював це питання. Я вважаю, що необхідно там мати хоча би газові балончики, розглядався такий варіант як шокери, він обговорювався доволі активно, але не можуть працівники Укрзалізниці ними користуватись, бо такі спецзасоби дозволені тільки поліцейським, а використовувати газовий балончик це краще, ніж не використовувати нічого взагалі", — зазначив він.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляв, що Укрзалізниця повинна обладнати всі вагони потягів відеокамерами, а у провідників мають бути газові балончики.

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