Працівникам Укрзалізниці можуть дозволити користуватись газовими балончиками - Криклій
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Працівникам Укрзалізниці для захисту можуть дозволити користуватися газовими балончиками. Про це в ефірі Громадського радіо заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає УНН.
"Стосовно спецзасобів, я ініціював це питання. Я вважаю, що необхідно там мати хоча би газові балончики, розглядався такий варіант як шокери, він обговорювався доволі активно, але не можуть працівники Укрзалізниці ними користуватись, бо такі спецзасоби дозволені тільки поліцейським, а використовувати газовий балончик це краще, ніж не використовувати нічого взагалі", — зазначив він.
Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявляв, що Укрзалізниця повинна обладнати всі вагони потягів відеокамерами, а у провідників мають бути газові балончики.