Пожежа на судні в Індонезії: один пасажир зник безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Пошуково-рятувальні групи шукають людину, яка зникла внаслідок пожежі лайнера в Молукському морі в Індонезії. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Співробітники пошуково-рятувальних служб повідомили, що 274 людини було врятовано з судна без травм та доставлено до сусіднього села, в той час як одна людина досі зникла.
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“Пошуки все ще продовжуються. Сьогоднішній план пошуково-рятувальних робіт (буде проводитись) спільною пошуково-рятувальною групою”, — сказав керівник пошуково-рятувальної групи Тернате Мухамад Арафа.
Індонезійські чиновники заявили, що розслідують причину інциденту.
Нагадаємо
На сході Індонезії 29 травня загорілося пасажирське судно. Пожежа могла початися в машинному відділенні. Корабель прямував із Тернате в північній провінції Малуку до Санани на островах Сула.