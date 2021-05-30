Пожежа на судні в Індонезії: один пасажир зник безвісти

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Співробітники пошуково-рятувальних служб повідомили, що 274 людини було врятовано з судна без травм та доставлено до сусіднього села, в той час як одна людина досі зникла.

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“Пошуки все ще продовжуються. Сьогоднішній план пошуково-рятувальних робіт (буде проводитись) спільною пошуково-рятувальною групою”, — сказав керівник пошуково-рятувальної групи Тернате Мухамад Арафа.

Індонезійські чиновники заявили, що розслідують причину інциденту.

Нагадаємо

На сході Індонезії 29 травня загорілося пасажирське судно. Пожежа могла початися в машинному відділенні. Корабель прямував із Тернате в північній провінції Малуку до Санани на островах Сула.