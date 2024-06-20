Повітряні сили повідомили про ворожу ракету з Чорного моря на півдні
Київ • УНН
Повідомлялося, що ворожа ракета з боку Чорного моря прямувала в бік Одеської області, а потім змінила курс на Миколаївську область, що викликало повітряну тривогу в обох регіонах.
Повітряні сили повідомили про ворожу ракету з Чорного моря на півдні, пише УНН.
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У ПС ЗСУ у Telegram повідомили спочатку про ракету з Чорного моря в напрямку Одещини.
Згодом у Повітряних силах вказали, що ракета змінила курс на Миколаївщину.
Також у ПС ЗСУ вказали на загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.
Мер Одеси Геннадій Труханов у Telegram також повідомив: "Балістика в напрямку Южне/Коблево".
У низці областей, у тому числі Одеській та Миколаївській - повітряна тривога.
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