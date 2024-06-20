Воздушные силы сообщили о вражеской ракете с Черного моря на юге, пишет УНН.

Детали

В ВС ВСУ в Telegram сообщили сначала о ракете с Черного моря в направлении Одесской области.

Впоследствии в Воздушных силах указали, что ракета изменила курс на Николаевщину.

Также в ВС ВСУ указали на угрозу применения баллистического вооружения с юга.

Мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram также сообщил: "Баллистика в направлении Южное/Коблево".

В ряде областей, в том числе Одесской и Николаевской - воздушная тревога.

В Николаевской области ночью уничтожили три "шахеда", враг нанес ракетный и артиллерийские удары