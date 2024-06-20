Воздушные силы сообщили о вражеской ракете с Черного моря на юге
Киев • УНН
Сообщалось, что вражеская ракета со стороны Черного моря направлялась в сторону Одесской области, а затем изменила курс на Николаевскую область, что вызвало воздушную тревогу в обоих регионах.
Воздушные силы сообщили о вражеской ракете с Черного моря на юге, пишет УНН.
Детали
В ВС ВСУ в Telegram сообщили сначала о ракете с Черного моря в направлении Одесской области.
Впоследствии в Воздушных силах указали, что ракета изменила курс на Николаевщину.
Также в ВС ВСУ указали на угрозу применения баллистического вооружения с юга.
Мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram также сообщил: "Баллистика в направлении Южное/Коблево".
В ряде областей, в том числе Одесской и Николаевской - воздушная тревога.
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