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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Воздушные силы сообщили о вражеской ракете с Черного моря на юге

Воздушные силы сообщили о вражеской ракете с Черного моря на юге

Киев  •  УНН

20 июня 2024, 15:44  •  11504 просмотра

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Сообщалось, что вражеская ракета со стороны Черного моря направлялась в сторону Одесской области, а затем изменила курс на Николаевскую область, что вызвало воздушную тревогу в обоих регионах.

Воздушные силы сообщили о вражеской ракете с Черного моря на юге, пишет УНН.

Детали

В ВС ВСУ в Telegram сообщили сначала о ракете с Черного моря в направлении Одесской области.

Впоследствии в Воздушных силах указали, что ракета изменила курс на Николаевщину.

Также в ВС ВСУ указали на угрозу применения баллистического вооружения с юга.

Мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram также сообщил: "Баллистика в направлении Южное/Коблево".

В ряде областей, в том числе Одесской и Николаевской - воздушная тревога.

В Николаевской области ночью уничтожили три "шахеда", враг нанес ракетный и артиллерийские удары20 июня 2024, 06:21 • 24812 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаУНН-Одесса
voenno-vozdushnie-sili-soedinennikh-shtatov-amerikiВоенно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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chyornoe-moreЧерное море
nikolaevНиколаев
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