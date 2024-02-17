Повітряні сили попереджають про можливі удари балістичними ракетами по північних та східних регіонах
Київ • УНН
Військово-повітряні сили України попередили про можливі удари балістичних ракет по Чернігівській, Полтавській, Сумській та Харківській областях.
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про можливе застосування балістичного озброєння в Чернігівській, Полтавській, Сумській та Харківській областях. Передає УНН.
Повітряні сили України зафіксували активність російської авіації на сході України17.02.24, 04:48 • 69135 переглядiв