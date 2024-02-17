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Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

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Повітряні сили України зафіксували активність російської авіації на сході України

Повітряні сили України зафіксували активність російської авіації на сході України

Київ • УНН

 • 69135 перегляди

Повітряні сили Збройних сил України повідомили про виявлення активності ворожої тактичної авіації на сході України.

Повітряні сили ЗС України повідомляють про виявлену активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку, передає УНН.

Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку!

– Повітряні сили Збройних сил України 

Ситуація в Авдіївці: Тарнавський повідомив про пожежу на Коксохім, евакуацію поранених і полонених16.02.24, 22:48 • 33905 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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