Повітряні сили України зафіксували активність російської авіації на сході України
Київ • УНН
Повітряні сили Збройних сил України повідомили про виявлення активності ворожої тактичної авіації на сході України.
Повітряні сили ЗС України повідомляють про виявлену активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку, передає УНН.
Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку!
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