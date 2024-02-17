Воздушные силы Украины зафиксировали активность российской авиации на востоке Украины
Киев • УНН
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении активности вражеской тактической авиации на востоке Украины.
Воздушные силы ВС Украины сообщают о выявленной активности вражеской тактической авиации на восточном направлении, передает УНН.
Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении!
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Воздушные силы Украины зафиксировали активность российской авиации на востоке Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об обнаружении активности вражеской тактической авиации на востоке Украины.
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