Воздушные силы Украины зафиксировали активность российской авиации на востоке Украины

Суд оштрафовал Трампа на $355 млн и запретил ему занимать руководящие должности в нью-йоркских компаниях

Нью-йоркский суд признал Дональда Трампа виновным по делу о мошенничестве и обязал его уплатить штраф в размере 355 миллионов долларов, запретил ему занимать руководящие должности в нью-йоркских компаниях, включая его собственную Trump Organization, а также наложил двухлетний запрет и штраф в размере 4 миллиона долларов на его сыновей.